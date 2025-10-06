DISA: compromiso con el empleo y la cercanía en cada repostaje

La automatización y la reducción de costes han transformado la experiencia de repostar, se ha ido introduciendo en el mercado un tipo de estaciones de servicio que operan en modo autoservicio a bajo coste, conviviendo con modelos de servicio que prioriza a las personas, la calidad del producto, la cercanía del servicio y el compromiso con el territorio. Ese es el caso de DISA, la compañía energética que opera la mayor red de estaciones de servicio en Canarias, siendo el único operador con presencia en todas las islas para garantizar el suministro en todos los rincones del archipiélago.

Repostar no es sólo llenar el depósito. Es también una forma de expresar el apoyo a un modelo de gestión que apuesta por la generación y mantenimiento de empleo local de calidad, garantiza el suministro y ofrece una atención cercana, profesional y segura. Frente al modelo despersonalizado de las low cost —que reduce al mínimo el contacto humano, y en muchos casos lo elimina por completo—, DISA mantiene una apuesta firme por la creación de oportunidades de empleo en el archipiélago.

Su red de estaciones DISA/Shell, con cerca de 200 puntos distribuidos por toda Canarias, da trabajo directo a unas de 1.500 personas que orientan y ayudan al cliente cada día en cada servicio. A esto se suman otros 1.000 empleos directos en DISA vinculados a tareas que, aunque no están a la vista del consumidor, hacen posible que todo funcione: seguridad, logística, mantenimiento, trading y suministros, laboratorios de calidad de producto, atención al cliente, soporte técnico e informático y otros servicios administrativos.

La actividad de las estaciones de servicio del líder energético en Canarias impulsa la existencia de alrededor de 2.000 empleos indirectos más entre sus proveedores de productos y servicios en todo el archipiélago. La mayoría de estas empresas son pymes locales, reflejando la clara apuesta de DISA por impulsar desde su liderazgo en el sector energético el progreso económico y la creación de empleo en las islas.

En total, más de 4.500 personas encuentran en DISA un motor de estabilidad, presente y futura para sí mismas y sus familias. Y, en muchos casos, una puerta de entrada al mundo laboral. La compañía promueve activamente la integración de colectivos vulnerables y de personas en riesgo de exclusión social, con políticas de igualdad y diversidad que refuerzan su papel como agente de cohesión en el territorio.

DISA: compromiso con el empleo y la cercanía en cada repostaje / Disa

Calidad y seguridad

Todos los combustibles que comercializa DISA cumplen sus especificaciones técnicas y las normas de etiquetado legalmente establecidas, y se someten a un exhaustivo control. En 2024, sus 7 laboratorios, con personal cualificado y especializado propio, realizaron más de 10.000 análisis de calidad en gasóleos, gasolinas y GLP, lo que garantiza que el producto que llega al surtidor mantiene intactas sus propiedades y se ajusta a los estándares más rigurosos. A esto se suma un elemento diferenciador clave frente a las estaciones low cost: los aditivos. Aunque el combustible base pueda ser el mismo, la diferencia está en los tratamientos que recibe antes de llegar al vehículo. En el caso de DISA, su gama de combustibles DISAmax, incorpora aditivos de última generación que mejoran el rendimiento del motor, lo protegen frente a la corrosión y ayudan a mantener limpios los inyectores.

Además, DISA tiene en cada una de sus estaciones la seguridad de sus instalaciones y de quienes trabajan en ellas o las escogen para sus repostajes como máxima. Para ello, cuenta con estrictos protocolos de prevención y seguridad, que el equipo de Seguridad Salud y Medio Ambiente de DISA somete a continuos controles para su constante mejora en pro de la reducción de riesgos. La formación y los simulacros forman parte de la rutina de trabajo en las estaciones para así contar con personas capaces de actuar con la debida diligencia en momentos críticos.

A todo ello se suma una capilaridad territorial que marca la diferencia. DISA es el único operador con estaciones en todas las islas Canarias. Un compromiso que no responde únicamente a criterios comerciales, sino también a una vocación de servicio y continuidad que conecta con las necesidades reales de las personas que viven en el archipiélago.

Porque, en realidad, repostar no es solo un gesto automático, sino también una decisión que puede marcar la diferencia. Una forma de elegir no solo cómo nos movemos, sino también qué tipo de compromiso queremos respaldar para impulsar el progreso socioeconómico de Canarias, protegiendo la seguridad, el territorio y el bienestar de las personas que residimos en las islas.