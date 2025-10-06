Ya hay fecha para el cambio al horario de invierno

La madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre de 2025 marcará el inicio del horario de invierno. A las dos de la madrugada en Canarias (las tres en la Península), los relojes deberán atrasarse una hora, de modo que volverán a marcar la una (las dos en la Península).

Con el nuevo horario, el amanecer llegará antes y las tardes serán más cortas. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el sol saldrá poco antes de las ocho y se pondrá alrededor de las seis y media. Si se mantuviera el horario de verano, amanecería cerca de las nueve y el día se alargaría hasta las siete y media.

El cambio está regulado por el Real Decreto 236/2002, que fija los ajustes de hora en España el último domingo de marzo y el último domingo de octubre. La Orden PCM/186/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece el calendario oficial hasta 2026, conforme a la normativa europea.

Una práctica con historia y debate abierto

El cambio de hora tiene raíces históricas que se remontan al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin planteó la idea de aprovechar mejor la luz solar para ahorrar energía. En España se aplicó por primera vez en 1918, aunque no se consolidó hasta 1974, durante la crisis del petróleo, cuando se generalizó como medida de ahorro.

Durante décadas se defendió como una forma sencilla de reducir el consumo eléctrico. Hoy, ese argumento ha perdido peso. «Los avances tecnológicos y los hábitos de consumo actuales han reducido el impacto del cambio de hora en el gasto energético», señala Ricardo Margalejo, cofundador de la comercializadora Gana Energía.

A pesar de parecer un simple ajuste, el cambio puede alterar el ritmo biológico. Los especialistas advierten que durante los días posteriores pueden aparecer insomnio, fatiga o irritabilidad, efectos pasajeros que suelen desaparecer en menos de una semana.

El debate sobre su continuidad permanece abierto. En 2019, la Comisión Europea propuso eliminar los cambios estacionales y dejar que cada país eligiera un horario fijo, pero la iniciativa quedó en suspenso. El Parlamento Europeo apoyó la medida, aunque el Consejo no ha alcanzado aún una posición común.

Mientras tanto, España mantiene el calendario vigente. Según la orden publicada en el BOE, los ajustes se seguirán realizando al menos hasta 2026. No se ha fijado todavía una decisión definitiva sobre si el país optará por mantener de forma permanente el horario de verano o el de invierno.