Tiempo en Canarias para la segunda semana de octubre: viento, altas temperaturas y la calima regresa este día

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este domingo su previsión para esta semana (6 al 9 de octubre) en las Islas Canarias,

Durante ese periodo se espera una tónica de estabilidad y temperaturas sin grandes variaciones, aunque con la presencia recurrente de intervalos nubosos en el norte y episodios de calima ligera en altura durante varios días.

Lunes 6 de octubre: intervalos nubosos y descenso leve de temperaturas

Durante el lunes 6 de octubre, las islas presentarán intervalos nubosos en las zonas norte, principalmente a primeras y últimas horas del día. En el resto del Archipiélago, predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero descenso. El viento soplará del nordeste, con intensidad moderada, y se podrá intensificar, especialmente en los extremos sudeste y noroeste de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro.

La temperatura máxima en Las Palmas de Gran Canaria, según la Aemet para este lunes es de 25 grados y 28 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Martes 7 de octubre: probabilidad de calima y rachas fuertes de viento

El Grupo de Predicción y Vigilancia Meteorológica en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un pronóstico para martes 7 de octubre, en el que se espera una jornada marcada por vientos intensos y temperaturas elevadas en distintos puntos del archipiélago canario.

El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada, aunque no se descartan rachas muy fuertes en las zonas más expuestas de las islas montañosas, especialmente en los extremos sureste y noroeste.

En Gran Canaria y La Gomera, las vertientes orientadas al viento recibirán las mayores ráfagas, que podrían intensificarse durante la segunda mitad del día. También se prevé viento fuerte en El Paso, en La Palma.

En Lanzarote (interior sur) y el sur de Jandía, en Fuerteventura, podrían registrarse rachas que superen los 60 km/h, aunque de forma más puntual.

Temperaturas elevadas en el sur de algunas islas

En cuanto a las temperaturas, se espera que superen los 30 ºC en zonas del sur de Fuerteventura y en las medianías y áreas bajas orientadas al sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife. Este fenómeno se asocia a condiciones típicas de viento alisio cálido combinado con efecto foehn, que incrementa el calor en las zonas sotavento.

Recomendaciones ante el calor y el viento

Desde AEMET y los servicios de protección civil se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones en episodios de calor y viento:

Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura.

durante las horas de mayor temperatura. Asegurar objetos que puedan desprenderse con el viento.

que puedan desprenderse con el viento. Extremar precauciones en zonas de montaña o expuestas.

El martes 7 de octubre no se descartan rachas muy fuertes de viento en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en la zona de El Paso en La Palma.

Se espera nubosidad en el norte, con apertura de claros durante la mañana y las horas centrales. El resto del territorio canario permanecerá mayoritariamente despejado.

Hay probabilidad de que se registre calima ligera en altura en las islas orientales. Las temperaturas podrían subir levemente. Además del viento del nordeste moderado, se prevén intervalos fuertes en las zonas nombradas, y brisas en las costas suroeste de las islas de mayor relieve.

Miércoles 8 de octubre: continuidad de la calima y nubosidad variable

El miércoles 8 se repetirá el patrón de los días anteriores. El norte de las islas montañosas amanecerá y finalizará el día con cielos nubosos, aunque en el resto predominarán los cielos despejados.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos durante la primera parte del día.

Nubes sobre las medianías del norte de Gran Canaria desde la playa de Las Canteras. / Andrés Cruz

La calima ligera en altura seguirá presente. Las temperaturas se mantendrán estables o subirán ligeramente. El viento continuará soplando del nordeste, con intervalos de fuerte en el sudeste y noroeste de las islas montañosas, donde podrían darse rachas localmente muy fuertes en la primera mitad del día.

Jueves 9 de octubre: ligera bajada de temperaturas y baja probabilidad de rachas fuertes

Para el jueves 9 de octubre, la previsión indica cielos nubosos en el norte de las islas, con claros en las horas centrales. En el resto, el cielo seguirá poco nuboso.

La calima ligera en altura podría permanecer. Las temperaturas se mantendrán en valores similares o se registrará un ligero descenso. El viento del nordeste predominará, especialmente en los extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas, donde la Aemet contempla una baja probabilidad de rachas muy fuertes.

