Más de 400 pacientes participan en el programa ‘Activídate’ en Canarias

El programa piloto Activídate ya ha llegado a más de 400 pacientes del Archipiélago que presentan algún factor de riesgo cardiovascular, en el transcurso de 28 días. Con base en las cifras que maneja la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, entre el 5 de septiembre y 3 de octubre fueron derivadas 425 personas desde los centros de salud de las Islas a las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), de las cuales 125 residen en Gran Canaria; 160 en Tenerife; 37 en Lanzarote; 35 en El Hierro; 31 en La Palma; 23 en Fuerteventura; y 14 en La Gomera.

«Ya hemos atendido a más de 300 usuarios. Hay que tener en cuenta que, una vez llegan las derivaciones desde los centros de salud a las unidades, nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Lo que ocurre es que algunas veces no responden al teléfono, se encuentran fuera de las islas, o bien, tienen otras citas médicas, pero en las próximas semanas también tendrán su plan de entrenamiento», explica Airam García, coordinador de las UAEF en la región.

Hay que recordar que esta iniciativa ha sido desarrollada de forma conjunta entre el citado departamento del Ejecutivo autonómico y la Consejería de Sanidad para luchar contra el sedentarismo. Además, contribuirá a sentar las bases para establecer la receta deportiva en Canarias. Por ahora, se dirige a las personas mayores de 55 años y opera en siete zonas básicas de salud. Así, en Gran Canaria, el pilotaje se desarrolla en el municipio de Teror; en Tenerife, en Añaza; en Lanzarote, en Tinajo; en El Hierro, en La Frontera; en La Gomera, en San Sebastián de La Gomera; en Fuerteventura, en Gran Tarajal; y en La Palma, en Villa de Mazo.

Coordinación

Tal y como afirma García, la propuesta arrancó el 5 de septiembre y se prolongará hasta febrero. El programa opera por medio de una coordinación directa entre los centros de salud designados y sus respectivas unidades de ejercicio físico, que se encuentran muy próximas a cada una de ellos.

«Los médicos se encargan de valorar si los pacientes cumplen con los requisitos necesarios y, si es así, los derivan a través de la herramienta digital Activídate a estos espacios, donde un educador físico-deportivo que está colegiado diseña y supervisa un plan de entrenamiento orientado a mejorar la salud y los condicionantes que ha marcado el facultativo», detalla el profesional.

Según informa el coordinador, la plataforma Activídate se encuentra conectada al sistema Drago AP. No obstante, los educadores deportivos solo pueden acceder a la información que los médicos consideran relevante para que puedan desarrollar su labor de forma adecuada. El siguiente paso consiste en realizar una entrevista en profundidad a los pacientes y un test físico en las UAEF. ¿El propósito? Adecuar los ejercicios que debe realizar cada persona para poder mejorar su salud.

Valoración

«El plan se valora desde el inicio y se vuelve a analizar al cabo de unas 10 o 12 semanas. De este modo, podemos comprobar si estamos obteniendo los resultados deseados y, mediante las revisiones periódicas en los centros de salud, si se están cumpliendo los objetivos que los médicos proponen», anota Airam García.

De momento, la iniciativa puede presumir de contar con una buena aceptación por parte de la población canaria, pues ha mostrado interés por incorporar hábitos de vida más saludables. «La experiencia está siendo muy favorable. En todas las reuniones que hemos estado, los médicos han planteado que existen diferencias importantes entre los pacientes que realizan ejercicio físico y los que no, por lo que a través de Activídate se pretende crear una adherencia a esta práctica», manifiesta Hernán García, técnico de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte.

El experto confía en que el proyecto ayudará a reducir tanto las visitas a los centros sanitarios de las Islas como el consumo de medicamentos que se emplean para controlar los problemas de salud que se pueden prevenir a través de la práctica de ejercicio. Y es que las previsiones apuntan a que podrá llegar a unos 80.000 habitantes. «Estamos generando salud y promoviendo la cultura de la actividad física y el deporte. Sin duda, esto aportará grandes beneficios», concluye.