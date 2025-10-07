La AEMET activa el aviso amarillo por fuerte viento en el mar en estas islas de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros para la tarde del martes 7 de octubre de 2025 en distintas zonas de Canarias.

La alerta comenzará a partir de las 19:00 horas y se mantendrá activa hasta las 6:59 horas del miércoles 8 de octubre.

Este aviso se debe a la previsión de viento del noreste con velocidades entre 50 y 61 km/h, correspondiente a fuerza 7 en la escala de Beaufort, lo que puede provocar condiciones marítimas adversas.

Zonas afectadas por el aviso amarillo en Canarias

Gran Canaria : costas este, sur y oeste.

: costas este, sur y oeste. Tenerife : costas este, sur y oeste.

: costas este, sur y oeste. El Hierro : toda la franja costera.

: toda la franja costera. La Gomera : todas las costas de la isla.

: todas las costas de la isla. La Palma: zona costera del oeste.

La AEMET establece este tipo de alertas cuando existe una probabilidad entre el 40% y el 70% de que se produzcan fenómenos meteorológicos que pueden suponer un riesgo para determinadas actividades, especialmente las marítimas.

Se recomienda a la población evitar actividades en el litoral y extremar las precauciones, sobre todo si se prevé navegar o practicar deportes acuáticos.