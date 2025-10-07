Amazon Prime Day octubre 2025: las mejores ofertas y ventajas para Canarias

El gigante del comercio electrónico Amazon ha confirmado oficialmente que su gran evento de otoño, la Fiesta de Ofertas Prime 2025, se celebrará los días 7 y 8 de octubre. Durante esas 48 horas, los suscriptores de Amazon Prime podrán acceder a descuentos exclusivos en miles de productos de tecnología, hogar, moda y electrónica. Este evento, conocido internacionalmente como “Prime Big Deal Days”, se ha consolidado como una de las citas comerciales más esperadas del año y una oportunidad estratégica para adelantar las compras navideñas.

En España, Amazon celebrará esta jornada especial a partir de las 00:00 horas de hoy 7 de octubre hasta las 23:59 del miércoles 8. Según el portal About Amazon España, la compañía busca ofrecer a sus usuarios “una selección curada de descuentos en productos de primeras marcas y de su propio ecosistema”.

Una cita exclusiva para miembros Prime

El acceso a las ofertas está restringido a los usuarios con suscripción activa a Amazon Prime, un servicio que en España cuesta 4,99 € al mes o 49,90 € al año. La membresía no solo da acceso a estas promociones, sino también a ventajas como envío gratuito y rápido, Prime Video, Prime Music, Prime Reading y almacenamiento de fotos en la nube.

Amazon Prime Day 2025, las mejores ofertas en hogar: desde robots aspiradores hasta las cafeteras superautomáticas más deseadas (y más) / La Provincia

Los nuevos usuarios pueden acceder a una prueba gratuita de 30 días, lo que les permite aprovechar la Fiesta de Ofertas Prime sin coste adicional si cancelan antes de que finalice el periodo de prueba. Esta estrategia, además de atraer nuevos suscriptores, ha sido una de las más efectivas de la compañía: según un análisis de Statista (2025), el 72 % de los usuarios que prueban Prime mantienen la suscripción tras los primeros tres meses, consolidando la fidelidad hacia la plataforma.

Canarias: ventajas y particularidades

Los consumidores de Canarias disfrutan también de este evento, aunque con ciertas particularidades logísticas y fiscales. Algunos productos pueden tener restricciones de envío o costes adicionales por el tratamiento aduanero, por lo que es recomendable verificar que el artículo incluya la etiqueta “Envío a Canarias” antes de comprar.

Pese a ello, Amazon ha mejorado notablemente su logística en el archipiélago. En su comunicado de 2025, la compañía confirmó que sigue ampliando su red de distribución en España, con una especial atención a las regiones insulares. Esto ha permitido que cada vez más productos con etiqueta “Prime” estén disponibles también para los usuarios canarios, reduciendo los tiempos de entrega y los costes asociados.

Logo de Amazon / Europa Press

Además, los residentes canarios pueden beneficiarse de la exención del IVA en determinados artículos, lo que hace que los precios finales sean, en ocasiones, incluso más competitivos que en la Península.

Los productos estrella del Prime Day de octubre

Según datos de medios especializados, los artículos más esperados para esta edición son los pertenecientes a la gama de dispositivos Amazon, que suelen concentrar las mayores rebajas.

Entre las ofertas destacadas que podrían aparecer en Canarias se encuentran:

Amazon Fire TV Stick 4K, / La Provincia

Amazon Fire TV Stick 4K , con un precio habitual de 35,90 € y un descuento esperado del 40 %.

, con un precio habitual de 35,90 € y un descuento esperado del 40 %. Amazon Echo Dot , el altavoz inteligente más vendido, que ronda los 29,74 € antes de rebaja.

, el altavoz inteligente más vendido, que ronda los 29,74 € antes de rebaja. Echo Show 8 , con pantalla de 8 pulgadas ideal para videollamadas y control del hogar conectado.

, con pantalla de 8 pulgadas ideal para videollamadas y control del hogar conectado. Echo Pop , el altavoz compacto más reciente, con un precio accesible de 26,44 €.

, el altavoz compacto más reciente, con un precio accesible de 26,44 €. Jabra Evolve2 65 , unos auriculares de calidad profesional para teletrabajo, con un valor de 215,95 €.

, unos auriculares de calidad profesional para teletrabajo, con un valor de 215,95 €. Alexa Voice Remote Pro, el mando inteligente con control por voz, actualmente a 22,99 €.

Pero el Prime Day de octubre no se limita a la tecnología. En los últimos años, dos categorías de productos han crecido de forma notable dentro de las compras de los usuarios: colchones y productos de descanso, y utensilios de cocina y menaje del hogar.

Colchones y productos de descanso: dormir bien, gastar menos

Las ofertas en descanso son una constante en las campañas Prime. Firmas como Emma, Dormio o Pikolin aprovechan estos días para ofrecer descuentos de entre el 30 % y el 55 % en colchones, toppers y almohadas de alta calidad.

Firmas como Emma, Dormio o Pikolin aprovechan estos días para ofrecer descuentos / La Provincia

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el colchón Emma Original ha sido uno de los mejor valorados por su durabilidad, soporte lumbar y relación calidad-precio (OCU, 2024). Este tipo de productos, que suelen tener un coste elevado, resultan especialmente atractivos cuando incorporan envío Prime gratuito, algo que beneficia de forma directa a los consumidores de Canarias.

También suelen rebajarse las fundas nórdicas, sábanas de algodón orgánico y almohadas viscoelásticas, muchas con certificación OEKO-TEX, lo que garantiza materiales libres de sustancias nocivas.

Renovar el descanso durante el Prime Day se convierte así en una inversión rentable, especialmente si se considera que el ahorro medio puede superar los 150 € por unidad en algunos modelos.

Utensilios de cocina y menaje: el gran aliado del hogar

La categoría de hogar y cocina es una de las más activas durante la Fiesta de Ofertas Prime. Marcas reconocidas como Tefal, WMF, Le Creuset o Cecotec aplican rebajas importantes en baterías de cocina, sartenes y ollas de alta durabilidad.

En el Prime Day de julio de 2024, los sets de sartenes Tefal Ingenio y las baterías WMF ProfiSelect alcanzaron descuentos de hasta el 50 %, según el comparador Idealo.es. Este tipo de productos, fabricados en acero inoxidable o aluminio fundido, combinan resistencia y eficiencia energética, dos factores muy valorados por el consumidor español.

Baterías WMF ProfiSelect / Amazon

Además, el envío Prime de estos artículos compensa el coste logístico hacia Canarias, donde los utensilios de cocina de calidad suelen ser más caros en tiendas físicas. Por tanto, el Prime Day de octubre se perfila como una excelente oportunidad para equipar la cocina sin gastar de más.

Ahorro real y planificación de compras

Más allá del impulso del momento, los expertos recomiendan planificar las compras y comparar precios previos. Plataformas de seguimiento de precios como Keepa o CamelCamelCamel permiten comprobar si el descuento es realmente significativo o si se trata de una fluctuación habitual.

De acuerdo con un estudio de Idealo.es publicado en 2024, durante el Prime Day de julio los usuarios españoles ahorraron una media del 28 % respecto al precio habitual en tecnología y hasta un 40 % en productos del hogar. En Canarias, donde los costes de transporte pueden incrementar el precio final, aprovechar una oferta Prime con envío gratuito puede marcar la diferencia.

Beneficios añadidos de participar en la Fiesta de Ofertas Prime

Ser miembro Prime durante el evento no solo ofrece precios más bajos. Entre las ventajas destacadas están:

Acceso prioritario a nuevas ofertas y promociones relámpago.

a nuevas ofertas y promociones relámpago. Descuentos anticipados frente al Black Friday, lo que permite adelantar compras de Navidad.

frente al Black Friday, lo que permite adelantar compras de Navidad. Ofertas en servicios digitales como Amazon Music Unlimited o Kindle Unlimited.

como Amazon Music Unlimited o Kindle Unlimited. Promociones financieras con bancos y tarjetas asociadas que ofrecen cashback o descuentos adicionales.

Según un informe de Kantar España (2024), el 64 % de los usuarios que participaron en ediciones anteriores afirmaron haber hecho “compras más planificadas y eficientes” gracias a estas promociones.

Una oportunidad de ahorro y previsión

El Amazon Prime Day de octubre 2025 se presenta como una oportunidad perfecta para los consumidores canarios y peninsulares de ahorrar, adelantar compras y acceder a productos exclusivos a precios competitivos. Con una planificación adecuada y una revisión atenta de las condiciones de envío, los usuarios del archipiélago podrán disfrutar de los mismos beneficios que el resto de España.

En un contexto de inflación moderada y con las compras navideñas en el horizonte, la Fiesta de Ofertas Prime se consolida como una cita imprescindible del calendario comercial digital, impulsando el consumo inteligente y la digitalización del mercado español.