Canarias activa el aviso por fuerte viento y olas de hasta tres metros tras el pronóstico de la Aemet: las islas afectadas
La prealerta de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias está en vigor desde las 12.00 horas de este martes, 7 de octubre
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta (nivel amarillo, es decir, riesgo) por fenómenos costeros a partir de la predicción emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes. Esta decisión se toma en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El aviso está en vigor desde las 12.00 horas de este martes, 7 de octubre de 2025.
Viento y oleaje intenso en zonas concretas del archipiélago
El aviso afecta principalmente a:
- Altamar
- Costas de Lanzarote y Fuerteventura
- Litoral sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, incluyendo las siguientes zonas:
- La Frontera, Valverde, Mazo, Fuencaliente, Garafía, Vallehermoso, San Sebastián de La Gomera
- Buenavista del Norte, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Arico, Fasnia, Güímar
- Gáldar, Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Ingenio y Telde
Condiciones meteorológicas previstas
Se espera viento alisio fuerte, especialmente en el mar y zonas costeras del este-sureste y oeste-noroeste. El viento soplará del nordeste, con fuerza 5 a 6 (29-49 km/h) y zonas puntuales de fuerza 7 (50-61 km/h). No se descartan rachas localizadas muy fuertes, que podrían superar los 60-70 km/h.
Además, se prevé:
- Fuerte marejada en zonas afectadas
- Mar de fondo del noroeste con olas entre 1 y 1,5 metros
- Oleaje combinado que podría alcanzar los 3 metros
Coincidencia con mareas vivas
A estas condiciones se suma la influencia de las mareas vivas equinocciales coincidiendo con la luna llena, lo que aumentará el impacto del oleaje en la costa. Las horas de pleamar más significativas serán:
- Martes: entre las 13:45 y 14:30
- Miércoles: entre las 02:10 y 02:50, y entre las 14:25 y 15:05
Recomendaciones a la población
La declaración de prealerta implica un seguimiento constante por parte de los servicios de protección civil y la necesidad de precaución por parte de la ciudadanía.
Se recomienda evitar actividades en zonas costeras, especialmente en los horarios de pleamar y en las áreas mencionadas.
