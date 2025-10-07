Canarias activa el aviso por fuerte viento y olas de hasta tres metros tras el pronóstico de la Aemet: las islas afectadas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta (nivel amarillo, es decir, riesgo) por fenómenos costeros a partir de la predicción emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes. Esta decisión se toma en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El aviso está en vigor desde las 12.00 horas de este martes, 7 de octubre de 2025.

Viento y oleaje intenso en zonas concretas del archipiélago

El aviso afecta principalmente a:

Condiciones meteorológicas previstas

Se espera viento alisio fuerte, especialmente en el mar y zonas costeras del este-sureste y oeste-noroeste. El viento soplará del nordeste, con fuerza 5 a 6 (29-49 km/h) y zonas puntuales de fuerza 7 (50-61 km/h). No se descartan rachas localizadas muy fuertes, que podrían superar los 60-70 km/h.

Además, se prevé:

Fuerte marejada en zonas afectadas

en zonas afectadas Mar de fondo del noroeste con olas entre 1 y 1,5 metros

con olas entre Oleaje combinado que podría alcanzar los 3 metros

Coincidencia con mareas vivas

A estas condiciones se suma la influencia de las mareas vivas equinocciales coincidiendo con la luna llena, lo que aumentará el impacto del oleaje en la costa. Las horas de pleamar más significativas serán:

Martes: entre las 13:45 y 14:30

entre las 13:45 y 14:30 Miércoles: entre las 02:10 y 02:50, y entre las 14:25 y 15:05

Recomendaciones a la población

La declaración de prealerta implica un seguimiento constante por parte de los servicios de protección civil y la necesidad de precaución por parte de la ciudadanía.

Se recomienda evitar actividades en zonas costeras, especialmente en los horarios de pleamar y en las áreas mencionadas.