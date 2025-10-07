Canarias recibe casi un millón de euros para costear 63 plazas en las facultades de Medicina

Las facultades de Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) van a recibir casi un millón de euros –940.000 euros– para costear un total de 63 alumnos. Se trata de una concesión directa del Ministerio de Sanidad para costear el aumento de plazas, necesario para asegurar el mantenimiento del sistema público sanitario a largo plazo.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, aprobó ayer un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas por un total de 26.745.000 euros. Del total, la ULL recibirá 600.000 euros –divididos a partes iguales en 20 plazas para el primer y el segundo curso–. Por su parte, la ULPGC recibirá 345.000 euros, lo que le permitirá ofertar 23 plazas de más en el primer curso.

Con este nuevo paquete de subvenciones, el Ministerio de Sanidad podrá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 219 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo real decreto.

La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.

El Ministerio de Sanidad justifica esta medida en los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio Ministerio, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. El déficit es especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.

Capeando la tormenta

Mientras tanto, la facultades de medicina están capeando la tormenta que hace apenas dos años puso en riesgo los estudios. No en vano, las jubilaciones masivas habían provocado que algunas asignaturas –en el caso de la ULL– se quedara sin profesor para impartirla. Al mismo tiempo, la creciente presión de la oferta privada, provoca que otros tantos alumnos emigren hacia universidades de esa titularidad .

Sin embargo, las facultades están ahora trabajando por garantizar su supervivencia a largo plazo. Tras realizar una oferta de contratación histórica para evitar las jubilaciones masivas, la respuesta ahora la buscan en crear nuevos perfiles docentes. En concreto, la figura de ayudante doctor vinculado.

Este tipo de contrato no solo permitiría a los médicos más jóvenes adentrarse en el mundo académico, sino que también crearía «cantera» para que las facultades de medicina puedan mantenerse a largo plazo. Bajo esta figura, las universidades tendrían la posibilidad de contratar a jóvenes investigadores en Ciencias de la Salud que acaben de terminar su tesis doctoral con un contrato sufragado a medias entre la propia universidad y el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Para el decano de la Facultad de Medicina de la ULL, José Luis País, esta opción de contratación garantizaría que la titulación dispusiera de «una cantera» de profesores para poder dar continuidad a los estudios a futuro. «No podemos estar a expensas de las futuras jubilaciones», sentencia. «Estos contratos se prolongan entre cinco y seis años y, al final quienes disfrutan de él pueden acreditarse a profesor titular o seguir su carrera profesional en el servicio sanitario», revela.

Nueva facultad

La ULL también está pendiente de que cristalice su acuerdo con el Servicio Canario de la Salud para ubicar la Facultad en un nuevo edificio. En concreto, la nueva facultad se ubicará frente al parking del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Se trata de uno de los planes conjuntos de crecimiento de la universidad lagunera y el Servicio Canario de la Salud (SCS), que han acordado hacer un intercambio de terrenos y edificios para poder crecer. Con esta simbiosis, el HUC podría ampliar sus servicios hacia el edificio de la actual sección de Medicina de la ULL, aprovechando que se encuentra anexo al hospital lagunero.

Por su parte, el SCS cederá a la universidad los terrenos que se encuentran frente al parking y que, en estos momentos, se encuentran abandonados.