Gran Canaria refuerza su presencia en San Sebastián Gastronomika con un menú a cuatro manos y una jornada de hermandad culinaria

El programa Gran Canaria Me Gusta continuó este martes su participación en San Sebastián Gastronomika 2025 con una segunda jornada dedicada al producto local y la colaboración entre cocineros, que volvió a situar a la Isla en el epicentro gastronómico internacional.

Los chefs Abraham Ortega (Tabaiba) y Richard Díaz (Sorondongo) tomaron el relevo en el Comedor Gran Canaria y presentaron un menú a cuatro manos que fue armonizado por la sumiller Alba Bernal con vinos de Carmelo Peña. La propuesta, centrada en la reinterpretación contemporánea del recetario canario y la riqueza de su despensa —donde brillaron la almendra, la cebolla de Gáldar, la carajaca o el chorizo de Teror— fue valorada por medios especializados internacionales, entre ellos representantes de la Guía Michelín.

Por la noche, la gastronomía grancanaria se trasladó a otro de los escenarios emblemáticos de San Sebastián: la Sociedad Gastronómica Gaztelubide, donde los cocineros Miguel Herrera y Alejandro Mederos (Camino al Jamonal) ofrecieron una cena de hermanamiento que combinó tradición y hospitalidad canaria. Los asistentes pudieron disfrutar de aperitivos locales como queso de Flor, conejo o garbanzada, acompañados por los vinos de Bien de Altura y la sidra espumosa Tuscany.

La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, destacó que la jornada ha sido "muy positiva para Gran Canaria". “Después de una primera incursión el año pasado, Gran Canaria consolida su participación en este evento que nos permite mostrar el trabajo en torno al producto local y lo que ha significado para la Isla en términos de economía circular y sostenibilidad ambiental”, explicó.

San Sebastian Gastronomika / La Provincia

Un escaparate internacional para el producto canario

San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country 2025, que se celebra hasta el miércoles 8 de octubre en el Palacio Kursaal, reúne a los grandes referentes de la gastronomía mundial bajo el lema “Tradición y regeneración”.

El congreso, encabezado por el chef peruano Mitsuharu Tsumura “Micha”, cuyo restaurante Maido ha sido reconocido como el mejor del mundo por The World's 50 Best Restaurants, aborda los retos del sector gastronómico que busca ir más allá de la sostenibilidad para impulsar una auténtica regeneración alimentaria y ecológica, basada en la circularidad y el respeto a los ecosistemas.

La participación grancanaria concluirá este miércoles 8 de octubre con una cata profesional dirigida a sumilleres, tiendas gourmet y distribuidores de Donostia, donde se presentarán quesos artesanos de la Isla junto a los vinos de Carmelo Peña. La sesión, conducida por el sumiller David Ghosn, presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, servirá como cierre de una presencia que ha puesto en valor la calidad e identidad del producto grancanario.

El programa Gran Canaria Me Gusta, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria con la colaboración de la Cámara de Comercio, continúa así su estrategia de promoción gastronómica del territorio, reforzando los valores de identidad, paisaje y sostenibilidad que definen a la Ecoisla.