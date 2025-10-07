Bianca Milacic, residente en Gran Canaria e integrante de la Flotilla, llega al Reino Unido tras la detención y planea volver a la Isla

Tras varios días detenida en territorio israelí, la artista y activista Bianca Milacic, residente en Gran Canaria, ha sido deportada al Reino Unido, país en el que nació, antes de regresar a las Islas. La joven fue arrestada por militares israelíes durante el abordaje de la Global Sumud Flotilla, la mayor expedición civil de ayuda humanitaria con destino a Gaza de la historia.

Milacic, nacida en Gales en 1989, se había embarcado el pasado 31 de agosto desde Barcelona junto a centenares de activistas de 44 países con el objetivo de romper el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza y abrir un corredor humanitario. “Nuestra misión es pacífica y busca acabar con un bloqueo ilegal”, explicaba a LA PROVINCIA días antes de su detención.

A lo largo de su travesía por el Mediterráneo, Milacic compartió varios vídeos en Instagram en los que relataba el ánimo de la tripulación y las dificultades que afrontaron durante la navegación. En esas grabaciones, la activista describía situaciones de hostigamiento y sabotaje que, según denunció, habrían afectado a varios barcos de la flotilla, presuntamente provocadas por drones.

El 2 de octubre, Milacic publicó un vídeo en redes sociales en el que advertía: “Si estáis viendo esto, es porque he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes. Exijo a mi Gobierno que exija mi libertad y pare el genocidio”. Ese mismo día, Milacic fue detenida junto a decenas de activistas, que quedaron retenidos en prisiones del sur de Israel antes de ser procesados para su deportación.

Muchos de ellos aceptaron salir del país de forma voluntaria para evitar sumarios judiciales prolongados. España, como otros países europeos, organizó vuelos de repatriación para los nacionales a bordo, y en los últimos días la mayoría de los detenidos ha sido liberada y trasladada a sus países de origen. En ese contexto se enmarca también la deportación de Milacic al Reino Unido, desde donde prepara su regreso a Canarias.

Residente en la capital grancanaria desde 2018, Milacic se ha hecho conocida por sus intervenciones artísticas en Triana, donde pinta con tiza retratos de personas que viven —o han perdido la vida— en Gaza.

Su regreso marcará el cierre de una travesía que, como ella misma resumió antes de zarpar, nació de “la frustración de ver que los gobiernos no actúan y de la convicción de que el pueblo tiene que hacerlo”.