Llamada a la huelga en colegios e institutos de Canarias por el genocidio en Palestina

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) ha anunciado la convocatoria de una huelga educativa de 24 horas en todo el Archipiélago para el próximo 15 de octubre, en un gesto de solidaridad con el pueblo palestino. Esta medida, que cuenta con el respaldo de la Confederación Intersindical (CI), surge como respuesta al clamor del movimiento social que exige el cese inmediato de la violencia en la Franja de Gaza.

Desde hace más de un año, diversos colectivos sociales vienen demandando una mayor implicación institucional y ciudadana ante la situación que vive el pueblo palestino. En este contexto, el STEC-IC asegura que su convocatoria da respuesta a una necesidad colectiva de manifestar rechazo ante las acciones militares del gobierno de Israel en Gaza, especialmente tras dos años de ofensiva continuada.

“No podemos mirar hacia otro lado mientras se vulneran de forma sistemática los derechos humanos de la población civil”, ha declarado el sindicato, subrayando su compromiso con las causas sociales y con la defensa de los principios fundamentales del derecho internacional.

Motivos de la convocatoria: alto el fuego y justicia internacional

Entre las demandas concretas que respaldan esta huelga, el STEC-IC enumera varias exigencias clave al Gobierno español y a la comunidad internacional:

Alto el fuego inmediato en Gaza.

en Gaza. Fin de la venta de armas a Israel .

. Ruptura de relaciones económicas, comerciales o institucionales con el Estado israelí.

con el Estado israelí. Cese de la ocupación de territorios palestinos en Gaza y Cisjordania.

en Gaza y Cisjordania. Respeto a los derechos humanos de la población civil palestina.

Además, el sindicato solicita que se juzgue a los responsables del Gobierno de Benjamin Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, por lo que consideran una política de corte autoritario, violento y genocida contra el pueblo palestino.

El STEC-IC destaca cómo el movimiento de solidaridad con Palestina ha experimentado en las últimas semanas un crecimiento exponencial. “Como una mancha de aceite”, afirman, las movilizaciones se han extendido por numerosos municipios y sectores profesionales, incluyendo el ámbito rural, los centros educativos y asociaciones de diversa índole.

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso es el rejuvenecimiento de la protesta, con una participación notable de jóvenes y nuevos activistas que han hecho suya la causa palestina como parte de una lucha global por la justicia y los derechos humanos.

La implicación del sindicato no es nueva. Según explican, un numeroso contingente de afiliados y afiliadas del STEC-IC y la Confederación Intersindical llevan más de dos años trabajando dentro del movimiento solidario con Palestina, denunciando las políticas del gobierno israelí y presionando al Gobierno español para adoptar una postura firme y coherente con el derecho internacional.

“El compromiso con los derechos humanos no puede quedarse en palabras o declaraciones institucionales vacías”, afirma el sindicato. “Es el momento de actuar con coherencia y determinación”.

Llamamiento a la unidad sindical

Con esta movilización, el STEC-IC hace un llamamiento al resto de sindicatos y organizaciones sociales de Canarias y del resto del Estado para que se sumen a esta jornada de huelga. Consideran fundamental construir un frente común por la defensa de los derechos humanos, el cese de la violencia y el respeto al pueblo palestino.

La convocatoria, abierta también a la participación de la sociedad civil en general, quiere ser un gesto contundente de rechazo a la impunidad internacional ante los crímenes de guerra denunciados por diversas organizaciones y organismos internacionales.

Manifestación en defensa de Palestina en Gran Canaria / José Carlos Guerra / LPR

Más allá del simbolismo, esta huelga representa para el STEC-IC una herramienta concreta de presión política y social. Se trata, según sus portavoces, de “dar un paso al frente” para que la educación no sea ajena a las luchas por la justicia global, y para que el profesorado y la comunidad educativa en Canarias puedan hacer oír su voz.

“Nuestras conciencias no nos permiten callar. Es una cuestión ética, política y humana”, concluyen desde el sindicato.