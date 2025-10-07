La llegada de Alice, la primera gran DANA del otoño, pone en aviso a todo el Mediterráneo por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de emitir un aviso especial ante la llegada de una DANA que podría dejar lluvias torrenciales en gran parte del litoral mediterráneo y Baleares. La perturbación ha sido bautizada como Alice y destaca como el primer fenómeno de este tipo que se registra este otoño en España. Los pronósticos apuntan a que durante su paso podría dejar chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular así como en el archipiélago balear. En estos momentos ya se han activado varios avisos de nivel amarillo y naranja en Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana por fuertes lluvias y tormentas, aunque es posible que en las próximas horas y días estos avisos se extiendan a otras áreas.

Los pronósticos apuntan que el miércoles se producirá la entrada de una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios que arrancará desde el oeste peninsular y, poco a poco, avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices dando lugar así a una DANA. Los meteorólogos advierten que esta situación chocará con un potente anticiclón que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. "Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, propiciando un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que afectarán principalmente al tercio este peninsular y Baleares desde últimas horas del miércoles hasta al menos el domingo 12", afirman desde la entidad.

Los modelos indican que las zonas más afectadas por estas lluvias torrenciales podrían ser el litoral y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. También se esperan fuertes lluvias en el este de Castilla-La Mancha, el litoral de Catalunya, Murcia, parte de Andalucía, Ibiza y Formentera. En muchos casos se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte. En este sentido, los meteorólogos advierten que "los chubascos podrían dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado".