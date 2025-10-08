La Aemet actualiza el tiempo en Canarias: más viento y temperaturas de hasta 34 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su pronóstico del tiempo para este miércoles, 8 de octubre, en Canarias y desde las 10.00 horas ya no hay avisos meteorológicos. En la jornada de ayer martes y parte de la de hoy estaban en vigor el aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros en las cuatro islas de la provincia occidental del Archipiélago y Gran Canaria.

La jornada de este miércoles en Canarias etsá marcada por la presencia de viento intenso y un ascenso de las temperaturas en algunas zonas del archipiélago.

Las rachas de viento del noreste se dejarán sentir con especial fuerza en los litorales sureste y noroeste de las islas más montañosas, incluyendo La Palma, sobre todo durante la primera mitad del día, y podrían alcanzar intensidad muy fuerte en la zona de El Paso.

Calor y calima

En las medianías del sur y oeste de Gran Canaria se espera un incremento notable de las temperaturas, donde se podrán superar los 30ºC y no se descarta que puntualmente se lleguen a los 34ºC.

Por otro lado, la calima estará presente en altura, siendo más acusada en la provincia oriental, algo habitual durante episodios de vientos fuertes y temperaturas elevadas.

Nubes y claros en el cielo

En el norte de las islas montañosas predominará el cielo nuboso con algunas aperturas de claros al mediodía, mientras que en otras zonas el ambiente será poco nuboso o despejado.

Los vientos tenderán a amainar por la tarde en la mayor parte de las islas, aunque en cumbres se mantendrá un viento moderado de componente este.

Habrá ampliación.