Dani Alves y la tinerfeña Joana Sanz ya están en casa tras haber dado a luz a su primer hijo en común

La tinerfeña Joana Sanz y el ex futbolista Dani Alves han elegido vivir en la más estricta intimidad el momento más especial de sus vidas. Y es que la pareja ya ha dado la bienvenida a su primer hijo en común -el futbolista es padre de dos adolescentes fruto de su fallido matrimonio con Dinora Santana- y se encuentran de regreso con su recién nacido en su residencia a las afueras de Barcelona, pero han apostado por mantener el secretismo respecto al bebé y por el momento no ha trascendido ni su sexo, ni su nombre, ni el día en el que llegó al mundo.

Ha sido el portal 'Vanitatis' el que adelantaba en primicia en la tarde de ayer martes que la modelo ya había dado a luz y que, horas después del parto -que habría salido a la perfección- volvía a casa con su pequeño en brazos, disfrutando de los primeros días siendo uno más rodeados de sus seres queridos y con la llegada de numerosos regalos para celebrar su maternidad.

El domingo Joana, radiante y más guapa que nunca, compartía su última imagen embarazada en su perfil de Instagram, presumiendo de su abultada barriguita con un top y unas bermudas en color negro, y se supone que fue horas después cuando, acompañada por Alves, se convertía en madre de su primer hijo en un hospital de la ciudad condal.

Y aunque no se ha dejado ver, las cámas de Europa Press han comprobado que la modelo ya está completamente recuperada del parto, ya que ha sido ella misma la encargada de abrir a un mensajero que le llevaba un regalo para su bebé. Escondida detrás de la puerta, la canaria ha ignorado las preguntas y ha dejado en el aire cómo s encuentra, y qué tal está su pequeño, dejando en el aire si ha sido niño o niña.

Regalo de Chanel

Además, un amigo llegaba poco después al lugar con una pequeña bolsa de regalo de Chanel para la mamá primeriza, que a su vez ha compartido a través de sus stories uno de los centros de flores que le han enviado tras el nacimiento de su bebé.

Fue en marzo cuando Joana anunció a través de un emotivo post en redes sociales, 72 horas después de que Dani fuese absuelto de un delito de agresión sexual por el que pasó 14 meses en prisión, que había logrado su sueño de quedarse embarazada después de un largo proceso de 5 años en el que se sometió a dos fecundaciones in vitro, a 3 pérdidas, y a una operación de las trompas de falopio.

"Han sido momentos muy duros y dos años de auténtica montaña rusa emocional, pero ahora estoy aquí. Con una felicidad desbordante y con una bendición que viene en camino" confesaba en los compases iniciales de su embarazo, que ha vivido alejada del foco mediático e inseparable del brasileño, en el que siempre confió a pesar de su condena por violar presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre de 2022