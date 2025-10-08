Un fallo informático complica la entrega de recetas en las farmacias de Tenerife

Un fallo informático afecta al sistema de recetas electrónicas de la sanidad en Canarias. Según han manifestado farmacéuticos de Tenerife y ha confirmado este miércoles 8 de octubre la Consejería de Sanidad, se trata de una incidencia en la línea de comunicación entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que ha ralentizado la dispensación de los medicamentos.

Estos problemas apenas se han notado en Las Palmas, a diferencia de Santa Cruz de Tenerife, pero ahora la preocupación en la provincia oriental, según su colegio de farmacéuticos, se centra en que estos defectos informáticos han dejado en una situación precaria la conexión de todas las boticas de las Islas con el sistema electrónico de las recetas médicas.

En Canarias hay en total 763 farmacias, todas unidas a la misma red del Gobierno regional para poder acceder al sistema de recetas electrónicas. De ellas, 390 se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 373 en la de Las Palmas.

Dos de las tres conexiones

Debido a la caída de dos de las tres conexiones de las farmacias de Santa Cruz de Tenerife con el equipo central del Servicio Canario de Salud, estas solo pueden validar las recetas a través de la tercera conexión, de la que dependen las de Las Palmas.

Debido a esta circunstancia, las boticas tinerfeñas están sufriendo retrasos en la gestión de los medicamentos, que pueden llegar a ser de horas, aunque hasta ahora estas deficiencias no han dejado a ningún usuario sin sus medidinas.

Una farmacia de Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca / MARIA PISACA

La Consejería de Sanidad y los colegios de farmacéuticos de ambas provincias han estado trabajando este miércoles para tratar de saber dónde está el problema, buscar una solución y robustecer las conexiones informáticas de forma que no haya ningún riesgo de caída de todo el sistema, algo que sí ocurre en este momento.

Transformación Digital

Estas labores se han hecho en contacto directo con la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, departamento del Gobierno de Canarias que tiene las competencias en todo la malla informática de los diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma.

Carlos Díaz, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, asegura que las deficiencias comenzaron a detectarse el pasado 20 de septiembre, pasadas las ocho de la mañana.

La desconexión con dos de los tres enlaces que conectan a las farmacias de la provincia tinerfeña con el Servicio Canario de Salud, a través del Cibercentro, que es el sistema operativo central de la Comunidad Autónoma, comenzó a complicar los procesos de dispensación de medicamentos.

"Estamos trabajando para resolver la situación, pues en este momento carecemos de 'salvavidas', y evitar que la caída sea total, lo que nos imposibilitaría dispensar las recetas", asegura Carlos Díaz. Los problemas se están concentrando entre las 10:00 y las 13:00 horas, que es cuando hay más actividad.

Díaz quiere, en cualquier caso, enviar un mensaje de tranquilidad a los pacientes tinerfeños pues "ya se está haciendo todo lo posible para localizar los fallos y asegurar las redes de conexión, de tal forma que la dispensación de recetas recupera la normalidad".

Uno de los farmacéuticos afectados

Fernando Rodríguez es uno de los farmacéuticos que ha sufrido las consecuencias de estos fallos informáticos. "El sistema se hace lentísimo y es como si sufriera pequeñas desconexiones de forma permanente que hace que los clientes tengan que esperar, en algunas ocasiones durante mucho tiempo, o se vean obligados a ir a otras farmacias para ver si tienen más facilitadades para entrar en la receta electrónica", explica.

Responsable de la botica del barrio de San Juan XXIII, en el municipio de la capital tinerfeña, situada muy cerca del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Rodríguez denuncia que las dificultades se repiten desde el pasado 20 de septiembre sin que haste este miércoles se hayan solucionado.

¿Fallos en pleno siglo XXI?

"Fallos siempre ha habido de forma puntual pero que esto esté ocurriendo todo el rato desde hace ya 19 días seguidos y en pleno siglo XXI...", protestó el farmacéutico, que espera que los problemas "no vayan a más" y se puede resolver "cuanto antes" en un servicio "tan importante" como la dispensación de recetas.