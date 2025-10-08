El Hospital Doctor Negrín interviene 32 cáncer de esófago con el robot Da Vinci
La Unidad de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y de Obesidad del centro hospitalario ha sido la encargada de realizar este tratamiento quirúrgico que ha demostrado un alto nivel de excelencia en los resultados
La Unidad de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y de Obesidad del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha intervenido 32 cáncer de esófago mediante cirugía robótica. Este tratamiento quirúrgico ha demostrado un alto nivel de excelencia en los resultados obtenidos. Desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2025, la citada Unidad ha intervenido a 155 pacientes utilizando el robot quirúrgico Da Vinci. Desde el punto de vista clínico y oncológico, esta técnica quirúrgica ha logrado elevados niveles de seguridad y satisfacción del paciente.
En esta Unidad de Cirugía Especializada, dirigida por la doctora Mª Asunción Acosta Mérida (jefa de Sección de la misma), se tratan diferentes tipos de patologías, predominantemente del tracto digestivo superior y de origen endocrino; siendo el cáncer de esófago una de las patologías que presenta mayor complejidad.
Cirugía más precisa y extensa
Los grandes estudios científicos publicados en series tanto occidentales como de países orientales, con gran incidencia de cáncer de esófago, demuestran que el robot permite hacer una cirugía más precisa y extensa, con extracción de mayor número de ganglios linfáticos, mejorando la capacidad de estadificación del tumor.
Otras intervenciones robóticas realizadas por la Unidad de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del Hospital Doctor Negrín incluyen diferentes tumores y patología esofágica benigna, tumores gástricos (más de treinta) o cirugía de la obesidad (más de cuarenta casos robóticos), entre otras.
En todos estos pacientes, se han podido constatar las ventajas que aporta el robot en la intervención, pudiendo aplicar esta tecnología avanzada en casos de gran dificultad técnica para ayudar en su resolución. La posibilidad de ofrecer a los pacientes los mejores medios actuales para abordar la cirugía contribuye a elevar los niveles de calidad de su atención.
- La Grada Curva se transforma en El Muro y la UD Las Palmas tendrá un fondo parecido al del Borussia Dortmund
- Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
- Tiempo de la Aemet para el martes en Canarias: estas islas se preparan para recibir la calima
- Ratas del tamaño de gatos': vecinos de la Cuesta del Parrado se unen ante la 'desidia institucional' para limpiar un jardín público
- El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones
- Muere José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, al caer en el puerto de Salinetas
- El Cupón del Fin de Semana deja 300.000 euros en Las Palmas
- «Elías vio a Kirian correr y todos nos emocionamos»