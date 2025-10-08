Tiempo de la Aemet para el miércoles en Canarias: calima y altas temperaturas en estas islas
Consulta el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por islas para la jornada del miércoles 8 de octubre en el Archipiélago
La calima en altura afectará este miércoles a Canarias, donde las temperaturas máximas podrán llegar a los 34º C, concretamente en las medianías orientadas al sur y el oeste de Gran Canaria, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el mar habrá noreste 5 o 6, arreciando a 7 mar adentro en el sureste y extremo noroeste. Fuerte marejada. En el nordeste, noreste 3 o 4. Marejada, aumentando a fuerte marejada mar adentro. En la costa oeste, variable 1 a 3. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.
La predicción del tiempo para el miércoles, por islas, es la siguiente:
GRAN CANARIA
En el norte, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura, afectando principalmente a zonas de cumbre. Temperaturas en ligero ascenso, que será moderado en medianías al sur y oeste donde se alcanzarán 30ºC en amplias zonas y sin descartar localmente los 34ºC. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en litorales sureste y noroeste, amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento moderado de componente este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 22 26
LANZAROTE
Poco nuboso con intervalos a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 21 28
FUERTEVENTURA
Poco nuboso con intervalos a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 20 25
TENERIFE
En el norte, nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas en ligero ascenso, algo más acusado en medianías. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en el litoral sureste y extremo noroeste, amainando a partir de mediodía. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 22 28
LA GOMERA
Nuboso en zonas bajas de la vertiente norte, poco nuboso o despejado en el resto. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o con ligeros ascensos. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales sureste y noroeste, amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento moderado de componente este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 23 28
LA PALMA
Nuboso en zonas bajas del norte y el este, con apertura de claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en los valores de las máximas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en el litoral sureste, noroeste y en la zona de El Paso, amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento moderado de componente este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 21 27
EL HIERRO
Poco nuboso con intervalos en el norte. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios salvo ascensos en medianías y zonas de interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en el litoral sureste y extremo noroeste, amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento de flojo a moderado de componente este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 19 25
