La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?

Desde este miércoles 8 de octubre, la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) bautizada como Alice, la primera del otoño, ha comenzado a afectar de forma significativa al tercio oriental de la Península Ibérica y al archipiélago balear.

El episodio, que se prolongará previsiblemente hasta el lunes 13, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se caracteriza por la formación de tormentas muy intensas y precipitaciones localmente torrenciales, con riesgo elevado de inundaciones súbitas en zonas bajas, ramblas y cauces secos.

Un sistema bloqueado por el anticiclón del norte

La situación meteorológica se ha generado por la entrada de una vaguada atlántica con aire frío en niveles medios, que se ha ido aislando y formando varios vórtices en su interior. En superficie, un potente anticiclón situado al norte de la Península favorece el flujo de vientos del este y nordeste, cargados de humedad marítima, especialmente hacia el área mediterránea.

Este patrón atmosférico configura un bloqueo meteorológico que mantendrá las condiciones de inestabilidad durante varios días. Según la Aemet, el mayor impacto se espera en el entorno del cabo de la Nao y las zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, donde se podrían alcanzar intensidades superiores a los 60 mm por hora, con acumulados de hasta 140 mm en 12 horas.

Cuándo y dónde lloverá más

Jueves 9: Las lluvias se extenderán al litoral de Cataluña , Baleares , sur de Castilla-La Mancha , Andalucía oriental y otras zonas del interior peninsular. Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo , y en algunas zonas superar los 100 mm en menos de 6 horas .

Las lluvias se extenderán al , , , y otras zonas del interior peninsular. Las tormentas podrían ir acompañadas de , y en algunas zonas superar los . Viernes 10 y sábado 11: Serán los días más intensos del episodio. Los vientos del nordeste alcanzarán su máxima fuerza, y se esperan lluvias muy intensas en Valencia , Alicante y Murcia , con riesgo de acumulaciones de más de 140 mm en 12 horas . También se verán afectadas las sierras Béticas , el este de Castilla-La Mancha y el sur de Cataluña .

Serán los días más intensos del episodio. Los alcanzarán su máxima fuerza, y se esperan lluvias muy intensas en , y , con riesgo de acumulaciones de más de . También se verán afectadas las , el y el . Domingo 12: Aunque el viento disminuirá, se mantendrá la inestabilidad en niveles altos. Las lluvias más fuertes podrían producirse entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro , alcanzando zonas del interior valenciano , el sudeste de Aragón y Baleares .

Aunque el viento disminuirá, se mantendrá la inestabilidad en niveles altos. Las lluvias más fuertes podrían producirse entre el y la , alcanzando zonas del , el y . Lunes 13: La situación tenderá a remitir, aunque aún podrían darse chubascos intensos en Baleares, Comunidad Valenciana y puntos del centro peninsular.

Riesgos asociados y recomendaciones

La DANA Alice presenta un nivel de peligrosidad elevado, debido al carácter torrencial de las lluvias, su persistencia y la posibilidad de tormentas eléctricas y granizo. Las inundaciones locales son un riesgo real en zonas urbanas con mal drenaje, cauces secos, ramblas y terrenos con poca capacidad de absorción.

Las autoridades recomiendan:

Evitar desplazamientos innecesarios , especialmente por carreteras secundarias o zonas inundables.

, especialmente por carreteras secundarias o zonas inundables. No atravesar zonas anegadas ni a pie ni en vehículo.

ni a pie ni en vehículo. Seguir los avisos meteorológicos oficiales y estar atentos a la evolución del tiempo en medios y canales oficiales.

Centenares de coches arrastrados por la dana se encuentran todavía en las inmediaciones del barranco del Poyo a la altura de Riba-roja / Fernando Bustamante

Incertidumbre en la evolución de Alice

A pesar de las predicciones, existe cierta incertidumbre sobre la posición final de la DANA y su interacción con los flujos húmedos en superficie.

Esta variabilidad puede hacer que cambien las zonas más afectadas de un día a otro. Por ello, la Aemet insiste en la importancia de un seguimiento continuo de los avisos meteorológicos oficiales durante los próximos días.

¿Cómo afectará a Canarias la dana Alice?

En su aviso del miércoles sobre la dana Alice, la Aemet no menciona a Canarias, donde este jueves, 9 de octubre, tal y como pronostica la citada agencia, no se esperan fenómenos significativos.

En el norte de las islas montañosas, el cielo estará nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con intervalos nubosos matinales en Lanzarote y Fuerteventura.

La calima ligera irá remitiendo al final del día ayudada por el fuerte viento. Habrá viento del nordeste con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En las zonas de cumbres, el viento será flojo de dirección variable, tendiendo a componente norte al final del día.

Temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas estarán sin cambios o en ligero descenso. El valor mínimo en Las Palmas de Gran Canaria será de 22 grados y de 26 el máximo. Santa Cruz de Tenerife tendrá temperatura mínima de 22 grados y máxima de 27 grados.

El tiempo de la Aemet para el viernes 10 de octubre en Canarias

Los intervalos nubosos estarán en el norte de las islas, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y poco nuboso en el resto de zonas en la jornada del viernes 10 de octubre.

Las temperaturas estarán en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. El valor mínimo en Las Palmas de Gran Canaria será de 22 grados y de 25 el máximo. Santa Cruz de Tenerife tendrá temperatura mínima de 22 grados y máxima de 27 grados.

Por su parte, el viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, en especial de madrugada. En cumbres, viento en general flojo del norte.