La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su previsión para el fin de semana del 10 al 12 de octubre en Canarias, sin calima y donde se espera un ambiente más fresco, aumento de la nubosidad en zonas del norte y viento del nordeste, con rachas ocasionalmente fuertes en puntos específicos del archipiélago.

Por su parte, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada a las 10.00 horas de este jueves, 9 de octubre, la situación de prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago (en vigor desde las 12.00 horas del martes 7 de octubre), al "haber terminado las condiciones del estado de la mar" que justificaron el citado aviso. El Ejecutivo adopta esta decisión teniendo en cuenta la información facilitada por la Aemet y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El riesgo estaba en altamar en las costas de Lanzarote y Fuerteventura y litoral sureste y noroeste de las islas de mayor relieve: litoral de los municipios de La Frontera, Valverde, Mazo, Fuencaliente, Garafía, Vallehermoso, San Sebastián de La Gomera, Buenavista del Norte, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Arico, Fasnia, Güímar, Gáldar, Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Ingenio y Telde.

Posibles lluvias débiles

Durante todo el fin de semana, se mantendrá un patrón atmosférico similar con predominio de cielos nubosos en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, especialmente a primeras y últimas horas del día.

En el resto del territorio, incluyendo el sur de las islas y zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los cielos poco nubosos, aunque no se descartan intervalos de nubes altas.

El domingo 12, se espera una baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte, sin afectar significativamente a la jornada.

Vista de las montañas de Teror y Valleseco entre nubes / Andrés Cruz / LPR

Temperaturas en ligero descenso

La Aemet indica que las temperaturas se mantendrán estables o con ligeros descensos, siendo más notables en zonas del interior. No se prevé que se superen los 30 ºC, lo que representa una situación térmica más suave en comparación con los días anteriores.

Viento del nordeste con rachas fuertes puntuales

El viento soplará del nordeste durante los tres días, con intensidad moderada en general. Se espera que pueda alcanzar rachas fuertes en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, sobre todo en la madrugada del viernes y durante la tarde del sábado en las islas centrales. En zonas de cumbre, el viento será flojo y de componente norte.