Una aplicación canaria agiliza la búsqueda de recursos para gente sin hogar

La aplicación móvil INTEGRA permitirá agilizar la búsqueda de recursos para personas sin hogar. Se trata de una iniciativa del Gobierno de Canarias que permitirá una mayor rapidez de consultas, fiables y geolocalizadas, de recursos en todo el Archipiélago, y estará destinada a profesionales y personas en situación de alta exclusión. Además, centraliza la información en una base de datos única y actualizada, que supera el modelo anterior basado en fichas PDF.

El proyecto lo ha llevado a cabo el equipo de Innovación Social de Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias y ha sido desarrollado por la Red Anagos –Red De Economía Social, Alternativa Y Solidaria De Canarias encargada de realizar las mejoras y actualización del buscador–. Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente, señala que se trata de una aplicación que simboliza una manera distinta de entender la acción social. «Esto es un ejemplo más de la importancia de apostar por la innovación para acercar los servicios a quienes más lo necesitan y ofrecer respuestas reales y coordinadas», agrega.

La aplicación se presenta como un complemento del Programa de Lucha contra la Alta Exclusión Social en Canarias (INTEGRA). Este plan nace para acompañar a personas cuya situación –condicionada por factores estructurales, sociales y personales– presenta un deterioro profundo que dificulta la salida autónoma y agrava los efectos psicosociales asociados.

Como instrumento de apoyo, ya existe una Guía de Recursos para Personas sin Hogar en Canarias, que sistematiza la red de recursos disponibles. Sin embargo, se identificó la necesidad de contar con información actualizada permanentemente. En este marco, se estableció una colaboración con la Asociación Anagos, además de desarrollar una app como complemento, simplificada para su consulta en dispositivos móviles.