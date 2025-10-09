El BOE aclara quién tendrá puente el 13 de octubre: estas comunidades alargan el Día de la Hispanidad

El Día de la Hispanidad de 2025 caerá en domingo y el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha confirmado qué territorios trasladarán el festivo al lunes. Solo seis comunidades autónomas —Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla— disfrutarán del puente del Pilar completo, con descanso también el lunes 13 de octubre.

En cambio, Canarias no figura entre ellas, por lo que el lunes será laborable en el Archipiélago. La comunidad mantiene su calendario sin cambios, igual que Madrid, Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana, cuyos gobiernos han preferido reservar los días festivos para otras fechas, especialmente los puentes de diciembre y Semana Santa.

¿Qué comunidades hacen puente en octubre de 2025?

El calendario laboral deja un mapa dividido: en seis territorios habrá tres días seguidos de descanso (del 11 al 13 de octubre), mientras que en el resto —incluidas las Islas— el festivo se limitará al sábado 12, Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar.

En Aragón, el traslado al lunes tiene un valor simbólico, ya que coincide con la patrona regional. En Extremadura y Castilla y León, donde también se vive con intensidad esta celebración, el festivo se mantiene como una forma de preservar la tradición. Andalucía, Asturias y Melilla completan el grupo de comunidades que sí harán puente.

En Canarias, un festivo sin puente

En el Archipiélago, el 12 de octubre seguirá siendo festivo nacional, pero al caer en domingo no se moverá al lunes. De esta forma, los canarios no disfrutarán de puente, aunque podrán aprovechar el fin de semana para celebrar la fecha o realizar alguna escapada corta.

Además, el Gobierno de Canarias mantiene aún varios días festivos antes de finalizar el año, entre ellos los de diciembre, cuando se concentran los últimos puentes del calendario laboral.

Un respiro para quienes sí lo tendrán

En las comunidades donde el lunes será festivo, el puente del Pilar se perfila como una oportunidad perfecta para escapadas rurales, turismo gastronómico o descanso otoñal. Las previsiones apuntan a altas ocupaciones en destinos de interior, sobre todo en Andalucía, Castilla y León y Asturias, donde el sector turístico ya prepara ofertas especiales para esas fechas.

Los festivos nacionales que quedan en 2025

El BOE también ha confirmado los festivos comunes en todo el país hasta final de año:

1 de noviembre (sábado) : Día de Todos los Santos

: Día de Todos los Santos 6 de diciembre (sábado) : Día de la Constitución Española

: Día de la Constitución Española 8 de diciembre (lunes) : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción 25 de diciembre (jueves): Navidad

A ellos se suman los festivos autonómicos y locales que cada comunidad establece en su propio calendario.

Tradición, turismo y debate

Cada vez que se publica el calendario laboral, reaparece el mismo debate: ¿deberían trasladarse siempre los festivos que caen en domingo al lunes siguiente? Algunos lo ven como una medida para fomentar el turismo y repartir mejor los descansos; otros defienden que cada comunidad mantenga su autonomía y sus celebraciones propias.

Lo cierto es que el 13 de octubre de 2025 no será igual en toda España: mientras algunos disfrutarán de tres días libres, en Canarias y la mayoría de regiones el lunes será un día más de trabajo. Un anticipo de lo que vendrá después: el esperado puente de diciembre, la última gran escapada del año.