Canarias encabeza la privatización sanitaria en España. El Archipiélago lidera el ránking nacional en esta materia junto a Madrid. De hecho, ambas regiones obtienen la misma puntuación –28 puntos sobre 34– en el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (Fadsp), sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas. En 2024, el Archipiélago ocupaba el octavo puesto en el ránking nacional, es decir, seis puestos más abajo que en la actualidad. Esto se traduce en que, en el plazo de un año, las Islas han aumentado su grado de privatización en cinco puntos. El segundo repunte más alto de la última década después de 2019 (que aumentó en seis puntos).

El tercer puesto lo ocupa Baleares, con 27 puntos, y le sigue Cataluña. Estas regiones siempre han estado a la cabeza de este ránking, desde que se inició en 2014. Pero el informe destaca el impacto en los últimos años de «políticas privatizadoras» en Andalucía, Extremadura, Canarias y la Comunidad Valenciana –que este año comparte el tercer puesto con Cataluña–. En el lado opuesto se encuentra Cantabria (14 puntos), en última posición. También están Asturias, Navarra y Castilla la Mancha entre las comunidades autónomas con menor privatización. En general, España ha obtenido un grado de privatización de 21,3 puntos, lo que supone un ligero descenso con respecto al año pasado –que estaba en 21,58–.

Criterios del informe

La Fadsp define como privatización el desvío de fondos del sector público hacia el sector privado en detrimento del primero. Y para determinar el grado de cada región tiene en cuenta las fórmulas de colaboración público-privadas establecidas y la dedicación exclusiva a la sanidad pública. En este sentido, también basa las puntuaciones de cada comunidad autónoma según su análisis de distintos aspectos: aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados. Además, obtiene los datos de diversas fuentes públicas como el Ministerio de Sanidad.

Por ejemplo, en lo que se refiere al número de camas hospitalarias en centros privados, las Islas se sitúan como la segunda región de España con mayor porcentaje, con un 27,41%. Tan solo las supera Navarra, que encabeza la lista rozando casi el 30%. Del informe también se puede sustraer la cantidad que destinó cada isleño a seguros privados en el último año: 187 euros anuales. Aunque los canarios no están entre los que más gastan en este ámbito (Madrid con 376 euros), tampoco se encuentran entre los que menos (Murcia con 113 euros). De hecho, son los séptimos españoles que más gastan en seguros privados, y comparten el puesto con Andalucía.

En lo que sí destaca el Archipiélago es en ser la región que menos gasta en los aspectos que no cubre la sanidad pública –comúnmente denominados como gastos de bolsillo–. Los canarios gastaron en 2024 unos 366 euros anuales, 58 euros menos que el año pasado. Y comparados con los aragoneses –que encabezan la lista en este aspecto–casi 300 menos.

Gasto en conciertos

Por otro lado, las Islas están entre las tres comunidades autónomas con mayor porcentaje de gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados (7,1%). Las supera Madrid (11,9%) y Cataluña (21,7%). Además, ocupa el mismo lugar en cuanto a equipamiento de alta tecnología en hospitales privados se refiere. Tan solo detrás de Baleares (47,4%) y Cataluña (48,1%). Por último, también se determina el porcentaje de personas que han acudido al médico general a través de un centro privado. Los canarios están en el top cinco, y son los cuartos españoles que tiran más de la privada para consultas generales, con un 37,71%. Le superan los madrileños (40,05%), los navarros (40,91%) y los baleares (47,76%). Los cántabros, en cambio, son los últimos españoles en recurrir a este recurso, acompañados de los riojanos y los extremeños.

Una año más, la Fadsp sitúa la falta de transparencia de las administraciones sanitarias como la principal limitación para encontrar datos homogéneos de las comunidades autónomas. Los datos de referencia corresponden al año 2024, aunque también hay algunos del 2023 por ser los últimos disponibles. Pese a esto, aclaran que sus resultados coinciden con los de otras publicaciones que señalan también estas limitaciones.

La Federación también considera que ninguna comunidad autónoma está libre de la privatización sanitaria. Sin embargo, sí valora que el crecimiento de este fenómeno es desigual según la región. Asimismo, señala que el deterioro de la sanidad pública (infradotación, falta de políticas públicas e ineficiencia en la gestión) se presenta como una parte esencial de las «políticas privatizadoras». «La insuficiencia para satisfacer la demanda de la población a la que atienden justificaría la colaboración público-privada».