Celebración del Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025-2026 en la Universidad del Atlántico Medio

Este viernes 3 de octubre de 2025, la Universidad del Atlántico Medio (UNAM) celebró el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025-2026 en su campus de Tafira Baja. Este evento, que reunió a autoridades, representantes institucionales, miembros de la comunidad universitaria e invitados, marca el inicio de un nuevo año académico lleno de retos, aprendizajes y oportunidades.

La ceremonia estuvo presidida por el presidente y fundador de la universidad, D. Jacinto Artiles Ramírez, y la rectora, Dña. Ana Mª González Martín. Acompañaron en la mesa presidencial la Excma. Sra. Dña. Astrid Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias, el Excmo. Sr. D. Ciro Gutiérrez Ascanio, viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, el Dr. D. Francisco Rubio Royo, vicepresidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas y ex rector de la Universidad Politécnica de Canarias y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el Dr. D. Miguel Ángel López Lozano.

El acto dio comienzo con la lectura de la Memoria Académica del curso 2024-2025, a cargo de la secretaria general de la universidad, Dña. Maite Falcón Santana. Posteriormente, el profesor Francisco Rubio Royo impartió la lección inaugural titulada “Qué significa aprender en la universidad”, en la que reflexionó sobre el papel de las instituciones académicas en la formación integral de los estudiantes y en la transformación social.

Seguidamente, tomó la palabra la rectora Dña. Ana María González Martín, quien destacó que este curso supone “otro hito importante para Canarias, ya que la Universidad del Atlántico Medio se convierte en la primera universidad privada a la que se le adjudica un Proyecto de Generación de Conocimiento”.

Finalmente, clausuró el acto la Excma. Sra. Dña. Astrid Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias, quien declaró oficialmente abierto el curso académico.

Con este acto, la Universidad del Atlántico Medio reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación y el desarrollo de Canarias, dando la bienvenida a toda la comunidad universitaria a un nuevo curso cargado de ilusión y proyectos.