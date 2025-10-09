Jorge Rey alerta de la llegada de "un octubre inestable en canarias": miles de personas se pueden quedar sin puente

Jorge Rey ha pronosticado un mes de octubre marcado por cierta inestabilidad meteorológica. El joven experto, conocido por sus predicciones basadas en las cabañuelas, ha adelantado que en los próximos días los canarios sufrirán un cambio drástico en el clima. Los próximos días serán clave para determinar si habrá sol o lluvias.

Según sus predicciones de Jorge Rey, el mes estará marcado por una alternancia de calor, borrascas atlánticas y tormentas intensas, especialmente a partir de la segunda semana. Además, advierte de que Canarias también sufrirá los efectos de varios frentes húmedos, con lluvias y actividad eléctrica hacia mediados de mes.

Un mes de muchos contrastes en la península

El inicio de octubre estuvo marcado por lluvias en el norte peninsular, especialmente en el Cantábrico, mientras que el resto del país disfrutará de un ambiente estable y temperaturas agradables. Sin embargo, a partir del día de hoy, Rey avisa de que las temperaturas comenzarán a suavizarse, dejando atrás el calor veraniego que aún seguirá en algunas regiones.

Agencia ATLAS

A medida que se acerque el Puente del Pilar, el meteorólogo prevé la llegada de frentes atlánticos que afectarán sobre todo al norte y oeste peninsular. "En torno al 9 y 10 de octubre nuevos frentes amenazan el extremo norte, aunque con menos importancia", señalaba el experto. Pese a ello, el ambiente se mantendrá templado y las lluvias no serán generalizadas.

Llegará el calor, pero con fuertes tormentas

El peor momento del mes llegará entre el 11 y el 13 de octubre, cuando las cabañuelas apuntan a la formación de borrascas atlánticas que subirán las temperaturas debido a los vientos del sur. "Esperamos calor el 12 de octubre, pero también tormentas fuertes en el oeste y sur de España", afirmaba Jorge Rey. Estas tormentas serán puntuales, pero podrían ser intensas en comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, mientras que el norte y el este peninsular se mantendrán más estables.

Durante la tercera semana del mes, el clima seguirá inestable. El meteorólogo prevé la posible formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) hacia los días 18 y 19, que generará tormentas en el Mediterráneo y un nuevo repunte de las temperaturas. "Podríamos hablar de una gota fría con lluvias fuertes en zonas del sur y levante", advertía Jorge Rey.

A partir del día 20 todo cambiará. La situación mejorará con la llegada de anticiclones, que traerán calma progresiva a todo el país, aunque aún podrían producirse precipitaciones en el oeste peninsular por el paso de frentes residuales del Atlántico.

Llegarán tormentas a Canarias

El archipiélago será parte de esta inestabilidad climática. Según Jorge Rey, las Islas Canarias recibirán tormentas el 16 y 17 de octubre por la llegada de un frente atlántico que arrastrará mucha humedad. "La inestabilidad también afectará a Canarias, con tormentas el 16 y 17", apuntaba el meteorólogo.

Estas lluvias, aunque moderadas, podrían afectar especialmente a las islas occidentales como La Palma, La Gomera o Tenerife, donde los frentes oceánicos suelen descargar con mayor intensidad. En el resto del archipiélago, se espera nubosidad variable y temperaturas ligeramente por encima de lo habitual para estas fechas, con valores que oscilarán entre los 24 y 28 grados en las zonas costeras.

El pronóstico de Rey coincide con el patrón habitual del otoño, aunque el meteorólogo advierte que la presencia de altas presiones intermitentes podría alternar días de lluvia con jornadas de sol y calor.

Este octubre será un mes de contrastes y variabilidad, tanto en la Península como en Canarias, un signo claro de que el otoño ya está aquí.