Microcredenciales: cómo funciona esta formación europea que implementan las universidades públicas canarias

Una formación certificada por Europa, digital, flexible, de apenas cuatro meses de duración habitual y diseñada para conciliar el ámbito laboral. Así se presentan las microcredenciales, titulaciones de posgrado que impulsan de forma conjunta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL).

Las universidades públicas de Canarias implantarán una veintena de microcredenciales conjuntos en los próximos dos años. Esta formación breve se articula en la práctica, «como un curso breve, pero con un sistema de calidad detrás y un sistema de evaluación que te asegura que lo que estudias sirve para algo», definió el Vicerrector de Docencia en la ULL, José Manuel García, que estuvo presente ayer en una reunión para diseñar la futura oferta de microcredenciales en colaboración con la ULPGC y los Consejos Sociales de ambos centros universitarios.

Acreditada en Europa

Se trata de formaciones de carácter muy específico que culmina con una certificación oficial avalada en Europa. El plan de estudios indica con precisión qué se aprende, cómo se evalúa y qué valor académico tiene dentro del sistema europeo, generalmente con una carga inferior a los quince créditos ECTS. Su duración suele rondar los tres meses, lo que permite a profesionales en activo o a estudiantes en formación incorporar nuevas competencias sin comprometerse con programas largos.

La situación cambiante del mercado laboral y las necesidades formativas del Archipiélago propician que estos cursos estén orientados al ámbito de la ciberseguridad y protección de datos en empresas; economía circular y sostenibilidad empresarial; inglés comunicativo profesional para la empresa y los negocios; habilidades de comunicación y oratoria; marca personal y networking profesional.

Diseño bajo demanda para conseguir trabajo

Según explican las instituciones académicas, estas competencias se diseñan en algunos casos bajo demanda del sector empresarial, que reclama una mejoría de las «llamadas habilidades blandas», que competen en la capacidad de comunicación y oratoria, marca personal y networking profesional, responsabilidad y motivación en el trabajo, pensamiento crítico y toma de decisiones, formación docente en inteligencia artificial, español urgente para migrantes y capacitación en contextos multiculturales.

Por el momento, la ULPGC oferta ya un proyecto piloto de esta formación en competencias profesionales a través de nueve microcredenciales universitarias en Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, que cuenta con tres créditos (ECTS); Normalización del proceso Técnico en Bibliotecas, con cuatro ECTS; Navegando entre datos, noticias falsas desinformación e IA, con tres ECTS; Gestión cultural en las organizaciones, con tres ECTS; Digitalización, preservación y difusión del patrimonio documental, con cuatro ECTS; Marketing en el entorno digital, con tres ECTS; La evaluación y la gestión de la calidad en las unidades de información, con tres ECTS; Arquitectura de la información en entornos web, con 3 ECTS; y Productos y servicios bibliotecarios, con tres ECTS. Estas nueve formaciones comienzan este lunes 13 de octubre y todavía cuentan con la inscripción abierta.

Por su parte, la ULL avanza también en áreas emergentes como la producción de pódcast, formación de tutores de empresa o introducción a la inteligencia artificial y su aplicación práctica al entorno laboral.

El formato modular de esta enseñanza facilita además que varias microcredenciales puedan combinarse para completar un itinerario más amplio, de forma acumulable, y que los logros obtenidos se registren digitalmente en plataformas interoperables y verificables. En el ámbito universitario y autonómico, la expansión de estos microtítulos responde a la necesidad de adaptar la oferta académica a las demandas del mercado laboral y ofrecer una vía más ágil para adquirir habilidades específicas con reconocimiento europeo.

La vicerrectora de Formación Permanente de la ULPGC, Soraya García, explica que estas formaciones serán «apilables» y «competenciales», es decir, que corresponden a habilidades específicas en sectores especializados. Una vez superado el curso, se obtiene una certificación digital que puede llevarse en el wallet [la cartera digital de los smartphones] con un reconocimiento europeo.