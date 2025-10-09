¿Por qué es tan peligroso adelantar en curva cuando hay línea continua?

Cuando conducimos, nuestra atención suele estar puesta en la velocidad, las condiciones del asfalto o la visibilidad. Pero pocas maniobras son tan arriesgadas como un adelantamiento en curva, y más aún si la vía está señalizada con línea continua. Esa doble circunstancia —curva más una prohibición legal explícita— suma factores de peligro que no pueden obviarse: visibilidad limitada, trayectorias impredecibles y margen cero para errores.

En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) recopila estadísticas que analizan los siniestros derivados de adelantamientos en vías convencionales, aquellas con un solo carril por sentido. En su apartado “DGT en cifras – resultados”, ya se analiza la siniestralidad de adelantamientos por la izquierda en vías convencionales. DGT

Asimismo, la Fundación Línea Directa ha estudiado los tramos más peligrosos para adelantar, basando su análisis en accidentes con víctimas en carreteras convencionales en la última década.

Ambas fuentes coinciden en que el adelantamiento es uno de los escenarios más críticos: entre 2013 y 2022 murieron 569 personas en España en siniestros relacionados con adelantamientos, y casi 14.000 resultaron heridas graves o leves.

¿Pero qué ocurre cuando añadimos el factor “curva + línea continua”? En Canarias, varios tramos han sido catalogados como altamente peligrosos, y la estadística local permite contextualizar ese riesgo añadido.

Zona de curva + línea continua: matemáticas del peligro

Visibilidad reducida. En una curva, el conductor que adelanta no ve el tramo por delante. No puede asegurarse de que no haya tráfico en sentido contrario. Esa falta de visibilidad es el ingrediente principal de muchos choques frontales. En tramos con línea continua, esa prohibición existe precisamente para impedir esas maniobras riesgosas.

Trayectorias inseguras. Al adelantar en curva, se deben trazar trayectorias deformadas, lo que implica cruzar el eje de la calzada con margen muy reducido para correcciones. Si el vehículo que se adelanta o el adelantado tienen un pequeño desvío, el choque es inminente.

Ausencia de margen de error. En una recta con buena visibilidad, un error leve puede corregirse: desacelerar, volver al carril, abortar el adelantamiento. Pero en curva + línea continua, no hay margen para corregir: el espacio lateral disponible es mínimo, la velocidad suele ser mayor, y cualquier desviación se puede pagar con impacto frontal.

Convergencia de factores peligrosos. Al sumar la velocidad elevada (como es habitual en adelantamientos), la visibilidad limitada, la imposibilidad de comprobar a tiempo si viene tráfico contrario, y la exigencia de trazado preciso, se multiplican los riesgos. Desde el punto de vista de la seguridad vial, un estudio académico sobre maniobras de adelantamiento incluso recurre a teorías de valores extremos para modelar la probabilidad conjunta de colisiones frontales y traseras ante esas condiciones críticas.

Por estas razones, los reglamentos viales imponen la prohibición explícita de adelantar en zonas de curva demarcadas con línea continua. Esa señalización vertical y horizontal no es un mero formalismo: es una barrera legal que refleja un riesgo real.

Datos de Canarias: comunicación entre estadísticas e incidencias locales

Para valorar si esta práctica ha sido causa frecuente de siniestros en las islas, conviene revisar la estadística de accidentes en Canarias. El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ofrece registros sobre accidentes con víctimas, fallecidos y heridos en las islas.

Aunque no siempre se desglosa el tipo específico de maniobra (adelantamiento en curva con línea continua), los informes permiten trazar tendencias generales: en determinadas carreteras insulares se han identificado como particularmente peligrosas para adelantamientos. Por ejemplo:

El tramo TF-66 , entre los puntos kilométricos 1 y 9 en Tenerife, es citado como uno de los más peligrosos de España para adelantar, por su trazado curvo y limitada visibilidad.

, entre los puntos kilométricos 1 y 9 en Tenerife, es citado como uno de los más peligrosos de España para adelantar, por su trazado curvo y limitada visibilidad. En Gran Canaria, la carretera GC-200, en un tramo entre La Aldea de San Nicolás y Agaete, ha sido señalada como especialmente arriesgada debido a sus curvas cerradas, acantilados y desprendimientos frecuentes.

Estos tramos presentan graves retos de orografía y visibilidad que los vuelven vulnerables a maniobras temerarias.

Por supuesto, no toda siniestralidad se debe a ese tipo específico de adelantamiento. Pero los informes locales sí sugieren que los accidentes por adelantamientos —sobre todo en zonas curvas— ocupan un lugar destacado entre las causas. En un informe nacional recogido por Coches.net, se menciona que en ese tipo de tramos la falta de visibilidad y los cambios de rasante contribuyen a la frecuencia de siniestros en adelantamientos.

Además, la coincidencia entre esos tramos peligrosos y zonas de alta siniestralidad local refuerza la hipótesis: la combinación de curvas + línea continua es un escenario de riesgo que ya ha cobrado víctimas en Canarias.

Cambios normativos y controversias: ¿ha empeorado o mejorado la situación?

En marzo de 2022, la DGT introdujo una reforma a la normativa de adelantamientos: se eliminó el margen de 20 km/h adicionales para adelantar en vías convencionales. Este cambio generó un debate intenso.

Críticas y análisis negativos. Algunos medios y estudios señalaron que la eliminación de ese margen pudo haber contribuido a un aumento de accidentes. Por ejemplo, se afirma que en 2023 se registraron 418 accidentes por adelantamientos no reglamentarios (un incremento del 123 %) y 700 que sí cumplían normativa (un 55 % más). También se menciona que tanto los fallecidos como los heridos graves se incrementaron tras la nueva normativa.

Visión opuesta: mejora general. Otros análisis sostienen lo contrario: se han observado descensos en los accidentes con víctimas, fallecimientos y heridos graves comparando con años anteriores a la reforma. Un artículo citado por El Plural señala descensos del 6,1 % en siniestros con víctimas, 8,5 % en fallecimientos y 9,6 % en heridos graves, tomando 2019 como referencia.

Estas discrepancias muestran que el cambio normativo puede tener efectos diversos según el tipo de tramo, la señalización, el comportamiento local de conductores y la densidad de tráfico.

Para Canarias, no he encontrado un estudio público que cuantifique directamente el impacto de ese cambio en accidentes de adelantamiento en curvas con línea continua en islas específicas. Pero dado que muchos tramos insulares presentan condiciones complicadas (orografía, trazado sinuoso, visibilidad variable), es razonable suponer que la nueva normativa no basta para eliminar el riesgo intrínseco.

¿Cuántos accidentes ocurren por adelantamientos en España?

Para dimensionar el problema a nivel nacional:

En el informe anual de la DGT para 2023, el total de víctimas en siniestros viales fue de 135.337 personas , donde los fallecidos representaron alrededor del 1 %.

, donde los fallecidos representaron alrededor del 1 %. De esas cifras globales, se derivan los siniestros por adelantamientos en vías convencionales, detallados en el apartado “DGT en cifras – siniestralidad en adelantamientos”.

En el informe de la Fundación Línea Directa (2013–2022), los siniestros por adelantamiento representaron alrededor del 4 % del total de fallecimientos por siniestros viales, solo por detrás del exceso de velocidad (8,4 %) y del consumo de alcohol/drogas (4,6 %).

Estas estadísticas evidencian que los adelantamientos, aunque no sean la causa mayoritaria, sí son uno de los factores más gravosos en mortalidad vial.

Qué hace al paisaje canario más vulnerable

Algunas características propias de Canarias agravan la situación:

Orografía accidentada. Muchas carreteras insulares atraviesan montañas, acantilados y pendientes pronunciadas. Las curvas son constantes y la visibilidad cambia abruptamente.

Muchas carreteras insulares atraviesan montañas, acantilados y pendientes pronunciadas. Las curvas son constantes y la visibilidad cambia abruptamente. Tramos estrechos y sin margen de fuga. En ciertas zonas no hay arcenes amplios ni áreas de escape.

En ciertas zonas no hay arcenes amplios ni áreas de escape. Condiciones climáticas variables. Neblina, lluvia o polvos pueden degradar la visibilidad en curvas cerradas.

Alta densidad turística. Conducir en rutas desconocidas, con diverso perfil de conductor, aumenta el riesgo de maniobras indebidas.

Conducir en rutas desconocidas, con diverso perfil de conductor, aumenta el riesgo de maniobras indebidas. Señalización insuficiente o deteriorada. En zonas rurales algunas señalizaciones pueden pasar desapercibidas o estar en mal estado.

Estas condiciones hacen que un adelantamiento en curva con línea continua, que en carretera recta podría tener alguna posibilidad de éxito (aunque sea peligrosa), en Canarias se convierta en una apuesta con probabilidades de colisión frontal casi inevitables si hay error.

¿Merece la pena adelantar donde está prohibido?

La respuesta técnica es clara: no. La prohibición de adelantar con línea continua en zona de curvas no es arbitraria, sino que nace de la constatación de los riesgos acumulados. En muchas carreteras de España y en Canarias en particular, esos riesgos se han cobrado vidas.

Las estadísticas nacionales muestran que los adelantamientos representan un porcentaje significativo de los siniestros mortales. Las investigaciones especializadas alertan de que el adelantamiento en condiciones de visibilidad limitada (como en curvas) multiplica la peligrosidad. Y la experiencia isleña señala que en tramos como TF-66 o la GC-200, los accidentes por adelantamientos están entre los más frecuentes en condiciones críticas.

Por eso, respetar la línea continua, evitar adelantar en curvas y reducir la velocidad al aproximarse a zonas sinuosas no es solo una recomendación: es una medida de supervivencia.