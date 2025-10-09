Tiempo de la Aemet para el jueves en Canarias: se disipa la calima y se mantienen las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias calima ligera que irá remitiendo al final del día, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso, y cielos poco nubosos.

En el norte de las islas montañosas, se espera que los cielos estén nubosos a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nubosos el resto del día y, en el resto de zonas, pocos nuboso o despejados con intervalos nubosos matinales en Lanzarote y Fuerteventura.

El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en los litorales sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada, y en cumbres pronostica que será flojo de dirección variable, tendiendo a componente norte al final del día.

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del nordeste o noreste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7, fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

La predicción del tiempo para el miércoles, por islas, es la siguiente:

En el norte, nuboso a primeras y últimas horas que tenderá a intervalos nubosos el resto del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero descenso, más acusado en medianías orientadas al sur, aunque aún se podrán alcanzar los 30 ºC localmente en esta zona. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, sin descartar alguna racha ocasional muy fuerte de madrugada. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 26

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado con algún intervalo nuboso matinal en el norte. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21 27

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado con algún intervalo nuboso matinal en la vertiente este. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 25

En el norte, intervalos nubosos con apertura de claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior y sureste. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en el litoral sureste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En altas cumbres, viento flojo con predominio de la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 27

Poco nuboso o despejado en general salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en extremos este y oeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 28

En litorales y medianías del norte y este, nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 26

Poco nuboso o despejado en general salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 19 24