Canarias conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con campañas centradas en la vulnerabilidad colectiva

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y este año la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha sumado activamente para generar conciencia sobre la importancia de este aspecto de la salud pública. Mediante su Dirección General de Salud Mental y Adicciones, se difunde la campaña bajo el lema de la Confederación Salud Mental de España: Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra Salud Mental.

La iniciativa se promueve principalmente en redes sociales, con mensajes que resaltan que ante múltiples crisis globales (sanitarias, económicas, climáticas...) cualquier persona puede verse afectada en su bienestar psicológico. En este contexto, la campaña reivindica la necesidad de reforzar la prevención, mejorar las redes de apoyo comunitario, optimizar los servicios de atención y cultivar una cultura de empatía, cuidado mutuo y reconstrucción colectiva.

Plan de Salud Mental de Canarias

El Servicio Canario de Salud (SCS) cuenta con un Plan de Salud Mental que condensa el compromiso institucional de ofrecer una atención más integrada, cercana y humanizada en todos los niveles asistenciales. Este plan busca atender de forma integral tanto a las personas que conviven con trastornos mentales como a sus familias, impulsando un modelo centrado en la recuperación e inclusión social.

El plan contempla acciones en múltiples ámbitos y fortalece la coordinación intersectorial (salud, educación, servicios sociales), además de promover la desestigmatización de las patologías mentales y reforzar la formación de profesionales.

Nuevos recursos para reforzar la red en las islas

Durante los últimos dos años, la Consejería ha activado once recursos asistenciales nuevos o mejorados en diversas islas, ampliando la cobertura y la especialización. Entre los más relevantes:

Unidades infantojuveniles en Telde (Gran Canaria).

(Gran Canaria). Servicios de atención a trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en Las Palmas de Gran Canaria .

. Hospital de Día para TCA en Gran Canaria.

Unidades de atención temprana en Lanzarote y en el Hospital del Sur (Tenerife).

Nueva área de Urgencias Psiquiátricas en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) .

. Unidad de Salud Mental de El Cristo y de Adeje en nuevas instalaciones (Tenerife).

Centro de Rehabilitación Psicosocial y unidad nocturna en La Palma.

Plan de Prevención del Suicidio en el ámbito escolar.

Estos servicios son atendidos por una plantilla que supera los 700 profesionales, quienes en 2024 gestionaron 335.000 consultas, unas 17.000 más que el año anterior. De ese volumen, 140.879 correspondieron a psiquiatría, casi 100.000 a psicología y aproximadamente 94.121 a atención de enfermería de salud mental.

Además, se ha promovido la incorporación de psicología clínica en los centros de salud, de modo que la atención en salud mental gane presencia en el ámbito de Atención Primaria.

Educación, cultura y prevención: herramientas para sensibilizar

La estrategia de Canarias también incorpora acciones en el ámbito educativo y cultural para romper estigmas y promover una mirada más comprensiva hacia las personas con trastornos mentales. Una de las iniciativas ha sido la representación de la obra teatral Loco en institutos de Educación Secundaria, en colaboración con las consejerías de Educación y Cultura, que alcanzó cerca de 1.500 estudiantes.

En el terreno de la prevención del suicidio, se activaron campañas específicas con motivo de su conmemoración (Día Mundial para la Prevención de la Conducta Suicida), se refuerza la difusión del portal stopsuicidiocanarias.com y se despliegan actividades formativas dirigidas tanto a profesionales sanitarios como a actores clave no sanitarios.

Otra apuesta ha sido el impulso a proyectos culturales como el videoclip A pie de vida, del músico Iván Torres (Efecto Pasillo), que establece puentes entre arte, emoción y salud mental.

Contexto nacional: nuevos planes y desafíos

En el ámbito estatal, el Plan de Acción de Salud Mental 2025‑2027 fue aprobado recientemente con un presupuesto de 39 millones de euros. El nuevo marco promueve un modelo más comunitario, con mayor incidencia en los factores sociales, la reducción de internamientos forzosos y la atención preferente a colectivos vulnerables. RTVE+1

En este proceso, Canarias ha pedido que se integren los colegios de Médicos, Psicología y Trabajo Social en la comisión técnica del plan para asegurar que las decisiones cuenten con la experiencia profesional adecuada. Diario Estrategia

Es relevante también el hecho de que, en los Presupuestos Generales del Estado, se han destinado más de 229 millones de euros para reforzar Atención Primaria y salud mental, lo que implica una ventana de oportunidad para que las comunidades autónomas fortalezcan recursos y cobertura. El País

Retos pendientes y oportunidades

Aunque los avances en Canarias son palpables, persisten retos:

Garantizar la capacidad operativa de los nuevos recursos instalados, especialmente en regiones menos pobladas.

de los nuevos recursos instalados, especialmente en regiones menos pobladas. Asegurar que los servicios se mantengan con calidad, continuidad y sin demoras excesivas.

Profundizar la coordinación entre salud, educación y servicios sociales para abordar la salud mental desde un enfoque integral y preventivo.

para abordar la salud mental desde un enfoque integral y preventivo. Expandir las campañas de sensibilización para que la sociedad reconozca que la vulnerabilidad frente a las crisis emocionales es universal, y fomentar una cultura de apoyo mutuo.

La Confederación Salud Mental España, entidad estatal que agrupa a numerosas asociaciones regionales y locales, ofrece servicios de orientación, asesoría jurídica, apoyo en ocio, inserción laboral y formación en el ámbito de los trastornos mentales. Consalud Mental+1 Esta organización también impulsa campañas nacionales que difunden mensajes como el utilizado en esta conmemoración: Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra Salud Mental.