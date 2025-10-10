Fundación DISA lanza la XII Línea de Ayudas para impulsar proyectos sociales en Canarias
La nueva iniciativa vuelve a apostar por una ayuda no monetaria en forma de asesoramiento y formación, complementaria a las ayudas económicas habituales
La Fundación DISA ha abierto una nueva convocatoria de su Línea de Ayudas a Entidades Sociales, llegando ya a su duodécima edición y reafirmando así su compromiso con la mejora del tejido social en Canarias.
El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer a las organizaciones del tercer sector que trabajan directamente con colectivos en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles respaldo económico y también asesoramiento especializado.
Características y modalidades de ayuda
Esta edición de la Línea de Ayudas mantiene la apuesta por un modelo dual de apoyo. Por un lado, las entidades seleccionadas podrán acceder a ayudas de tipo económico para financiar proyectos que tengan un impacto positivo en su ámbito de actuación. Los conceptos financiables incluyen obras de acondicionamiento y mejora de infraestructuras, formación de equipos, adquisición de equipamiento o maquinaria, así como acciones directas de atención al colectivo beneficiario.
Paralelamente, Fundación DISA ofrece un acompañamiento no monetario. Esta ayuda consiste en asesoramiento, formación y apoyo estratégico para las entidades seleccionadas, con el fin de dotarlas de herramientas que refuercen su sostenibilidad y maximicen el efecto de su labor. Cabe señalar que ambas modalidades de ayuda—económica y no monetaria—están vinculadas y deben solicitarse conjuntamente.
Plazos, requisitos y procedimiento
El plazo para la presentación de proyectos comienza este viernes, 10 de ocubre y permanecerá abierto hasta el 4 de noviembre. Los proyectos deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, con una duración máxima de 24 meses. No se establecen colectivos prioritarios, por lo que pueden participar todas aquellas entidades que tengan como objetivo la atención directa a personas en situación de vulnerabilidad.
Para conocer los requisitos concretos y presentar la candidatura, las entidades interesadas pueden consultar todos los detalles en la página web oficial de Fundación DISA: www.fundaciondisa.org.
Refuerzo del tejido social canario
El propósito último de esta convocatoria es fortalecer la red de entidades sociales que, día a día, desarrollan una labor crucial en la comunidad canaria. La formación y el acompañamiento se ofrecen como un valor añadido de la Fundación para garantizar la eficacia de los proyectos y potenciar el desarrollo organizativo de las entidades beneficiarias.
Las instituciones y organizaciones sociales interesadas tienen en esta iniciativa una oportunidad relevante para mejorar su capacidad de intervención y contribuir al bienestar de los colectivos más vulnerables del archipiélago.
