Alerta
Madrid detecta el primer contagio autóctono de la variante más grave de la viruela del mono
El paciente es un varón de 49 años que se encuentra en aislamiento domiciliario y evoluciona favorablemente
EFE
La Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de infección por viruela del mono (monkeypox) de la variante clado 1b por transmisión autóctona, según ha confirmado este viernes la Dirección General de Salud Pública.
El paciente es un varón de 49 años que se encuentra en aislamiento domiciliario y evoluciona favorablemente. La infección se ha confirmado hoy tras presentar síntomas y tomarse muestras de lesiones. El hombre ha mantenido relaciones sexuales con personas residentes en la Comunidad de Madrid, ha detallado en un comunicado la Administración regional.
Las autoridades sanitarias están investigando actualmente a los contactos del paciente. Las muestras se enviarán al Centro Nacional de Microbiología, con el que la Dirección General de Salud Pública trabaja en permanente coordinación, y el caso ha sido notificado al Ministerio de Sanidad.
La variante clado 1b de la viruela del mono fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en agosto de 2024, debido a su rápida propagación y mayor gravedad, caracterizada por una tasa de mortalidad estimada en el 3,6%, superior a la de la variante anterior.
Esta variante, más contagiosa, se ha extendido desde la República Democrática del Congo y Burundi, afectando tanto a adultos, principalmente por contacto sexual, como a niños por contacto doméstico. No obstante, la OMS desactivó la emergencia de salud pública de importancia internacional por mpox el pasado 4 de septiembre.
La viruela del mono es una enfermedad poco frecuente que suele manifestarse con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación de ganglios) y una erupción similar a la varicela, que aparece en manos, cara y genitales. La transmisión del monkeypox se produce fundamentalmente por contacto estrecho en el contexto de las relaciones sexuales.
MPOX, síntomas y vías de contagio
Mpox (llamada anteriormente viruela del mono, símica o monkeypox) es una enfermedad producida por un virus de la familia de la viruela.
Presenta dos variantes principales, llamados clado I y clado II. El primero, endémico en la República Democrática del Congo, y que se ha ido extendiendo a otros países del continente africano, presenta mayor gravedad y contagiosidad. El clado II provocó el brote internacional de mpox que comenzó en mayo de 2022, considerado por la OMS como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) desde el 23 de julio de 2022 hasta el 11 de mayo de 2023.
La enfermedad se caracteriza por lesiones cutáneas y se puede acompañar de otros síntomas generales con una duración variable. Se transmite entre personas por el contacto físico estrecho y directo con las lesiones de la piel o con los fluidos corporales que contengan el virus, en el contexto de las relaciones sexuales u otras situaciones de contacto físico continuado y prolongado. La prevención mediante la vacunación es una de las medidas más importantes para evitar la enfermedad, reducir sus síntomas y limitar la transmisión entre personas.
Debido a la rápida propagación de la variante clado I en la República Democrática del Congo y países vecinos, y a su potencial difusión dentro y fuera de África, fue decretada de nuevo ESPII entre el 14 de agosto de 2024 y el 4 de septiembre de 2025 por la OMS. Desde agosto de 2024 se han notificado casos aislados de clado Ib fuera de África, la mayoría de los casos están asociados a viajes a países africanos con circulación activa del virus. Madrid notificó el primer caso de España de mpox clado Ib en septiembre de 2025.
