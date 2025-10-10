Así ha sido la reacción de este tiktoker canario al visitar el peor supermercado de las islas: "Este local debería estar totalmente prohibido"

Las autoridades sanitarias se encargan de garantizar que los alimentos que se venden en los supermercados cumplan con las normativas de higiene y seguridad alimentaria. A través de inspecciones y controles del sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), se supervisa la calidad de los productos, las condiciones de conservación y la correcta manipulación de los alimentos.

Su principal objetivo es proteger la salud de los consumidores, prevenir intoxicaciones alimentarias y asegurar que los establecimientos alimentarios cumplan los estándares recogidos en la ley.

El tiktoker canario @gabriigarciia ha publicado un vídeo en el que muestra el que considera el peor supermercado del archipiélago. En su visita, denuncia públicamente las irregularidades detectadas en el establecimiento, que van desde la higiene hasta es estado de los productos.

Productos en mal estado

"Hoy voy a visitar el supermercado con la peor valoración de toda mi ciudad", comienza el video el creador de contenido. A continuación, explica que el local había sido incautado por la Guardia Civil tras encontrar más de seis mil productos caducados, algo que representa un grave riesgo para la salud de los consumidores.

"Al entrar a la tienda, nos encontramos con esta sandía totalmente podrida", asegura el tiktoker. Sin embargo, no era lo único que iba a encontrar, ya que al continuar la revisión "no estábamos mirando las fechas de caducidad, y cuando decidí hacerlo vi productos que habían caducado en 2024", relata sorprendido.

"Esto es ilegalísimo"

Tras revisar varios pasillos del supermercado, el creador de contenido se dirige hacia una nevera en la que encuentra productos caducados desde hace casi un año, y muestra su indignación, "no entiendo como la Guardia Civil no ha cerrado este local".

Sin embargo, los productos caducados no eran el único problema. "El local estaba repleto de cucarachas", añade, lo que evidencia la falta de higiene y mal estado del establecimiento.

Afectados

Antes de grabar el vídeo, el creador de contenido canario revisó las reseñas y las valoraciones de Google para conocer las opiniones de los consumidores, quienes ya habían denunciado su malestar con el supermercado. Muchos de ellos aseguran haber comprado productos directamente en mal estado.

La publicación de video ha servido de alerta para los usuarios, que no han tardado en reaccionar mostrando su indignación mostrar su malestar ante las condiciones del recinto.

"Yo le doy un cero, por favor no venga aquí", concluye el tiktoker.