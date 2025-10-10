Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.

<noiframe><ul><li>¿En qué zona de Madrid se produjo recientemente el derrumbe de un edificio que causó varias víctimas mortales?</li><li>¿A qué edad falleció Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura?</li><li>¿Cuál fue la postura del PSOE ante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía acabar con el blindaje legal de la tauromaquia?</li><li>¿Qué ha pedido el presidente del Gobierno a comunidades como Madrid, Asturias, Aragón y Baleares en relación al derecho al aborto?</li></ul></noiframe>