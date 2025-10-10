Tiempo de la Aemet para el viernes en Canarias: despejado, salvo en el norte, y sin cambios en la temperatura

Intervalos nubosos en el norte de las islas, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y poco nubosos en el resto de zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes en Canarias.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior.

Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, en especial de madrugada. En cumbres, viento en general flojo del norte.

En el mar habrá componente noreste fuerza 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros. En la costa sur o suroeste, variable 1 a 3 y rizada.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en litorales sureste y noroeste, especialmente de madrugada. En cumbres, viento flojo a moderado del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 25

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y de los pocos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 20 27

En el norte, intervalos nubosos. Predominio del poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 20 25

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, principalmente en el nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con presencia de intervalos nubosos en el oeste durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el litoral sureste, especialmente de madrugada. En altas cumbres, viento flojo del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 27

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y oeste, principalmente de madrugada. En cumbres, viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 27

En el norte y este, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con presencia de intervalos nubosos en el oeste durante la tarde. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en litorales sureste y noroeste, especialmente durante la primera mitad del día. En cumbres, viento flojo de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 21 24

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, principalmente durante la primera mitad del día. En cumbres, viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 18