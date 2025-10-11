Tenerife prepara el retorno del Starmus a la isla diez años después de su última edición

Tenerife está preparando el retorno a la Isla del Festival Starmus en 2026, diez años después de emigrar al extranjero para no volver. La fecha elegida es significativa, pues coincide con el décimo aniversario de la histórica visita del científico Stephen Hawking y la primera entrega de los galardones de divulgación científica que los organizadores del evento entregan desde entonces en su honor.

Para lograrlo, el Cabildo de Tenerife ha puesto toda la carne en el asador atesorando una partida de 2,5 millones de euros para la celebración del festival el próximo año. En concreto, la corporación insular acordó en el último pleno una modificación presupuestaria en las cuentas de este ejercicio por importe de 2,5 millones de euros a través del modelo de subvención nominativa a la Fundación Starlight, vinculada a la promoción de la conservación del cielo nocturno.

Esta organización sin ánimo de lucro fue también la que permitió que Starmus regresara a Canarias el pasado mes de abril. De esta manera, aunque el principal organizador del evento fue Starmus, la Fundación Starlight se encargó de gestionar los fondos –un total de 3 millones de euros– que el Ministerio de Transición Ecológica había transferido para la organización del festival en La Palma. La ayuda estatal se encuadraba en un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez como compensación de la pérdida de ingresos por las erupciones volcánicas del Tajogaite y el impulso a la dinamización de las pequeñas y medianas empresas.

De esta manera, en abril, después de casi cinco años de espera, Starmus regresó a las Islas reuniendo investigadores, astronautas y grandes celebridades de la ciencia para celebrar un evento especial, más sencillo de lo que son las ediciones principales.

Apoyo al proyecto

La enmienda del grupo de gobierno que forman CC y PP, en concreto de la Consejería de Investigación, Innovación y Desarrollo que preside Juan José Martínez, se fundamenta en "la difusión de la astronomía para el apoyo al proyecto Starmus Festival 2026".

El gobierno insular califica a Starmus como "un evento internacional que combina ciencia, arte, música y divulgación en un formato único". Entre sus principales características destaca "el encuentro de grandes mentes al reunir a premios Nobel, astronautas, científicos de renombre, pensadores y artistas de primer nivel para compartir sus ideas de forma accesible". A eso se une "la fusión con la música, ya que conciertos y espectáculos forman parte esencial del programa". Todo ello para "crear una atmósfera distinta a la de los congresos científicos tradicionales". En sus charlas y conferencias "se abordan temas de astrofísica, biología, inteligencia artificial, exploración espacial o medioambiente, entre otros".

"Conexión emocional"

La idea de celebrar el décimo aniversario de la Medalla Hawking en el lugar que la vio nacer, para Garik Israelian, fundador de Starmus, "tendría mucho sentido". "Tenemos una conexión emocional con Tenerife, creamos la medalla en la Isla y, hoy día, estos galardones son como los Óscar de la comunicación científica", recalca Israelian. No en vano, la medalla ha sido entregada a personalidades como la recientemente fallecida primatóloga Jane Goodall, el multimillonario Elon Musk o el director de cine Christopher Nolan.

En este sentido, en la moción del Cabildo se pone de relieve la importancia de este galardón. En concreto, el Cabildo valora la trascendencia del Premio Stephen Hawking a la Comunicación Científica que se entrega durante el festival "para reconocer a quienes han destacado en la divulgación de la ciencia".

Nada está cerrado

Pese a la apuesta del Cabildo y los anhelos de sus promotores, el regreso del evento a la isla es aún provisional. "No está nada cerrado", explica Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight, que explica que disponer de los fondos es solo la primera fase. "Aún tenemos que decidir en el patronato de la Fundación si lo gestionamos o no, así como las condiciones en las que lo haríamos, si así fuera", sentencia.

Como explica Varela, ya ha habido reuniones con algunos miembros y la mayoría se muestra favorable a promover de nuevo el evento. Sin embargo, como insiste, "es necesario que valoremos los pros y los contras", afirma. Como explica la directora, para una fundación como Starlight, gestionar un evento tan grande y con tantos fondos es "una responsabilidad muy grande". "Para nosotros supone un sobreesfuerzo en cuestión de movilización de medios y personal", recalca Varela, que recuerda que Starlight, "tiene otros fines".

En todo caso, se trata de la primera piedra para que el evento, nacido en Canarias, regrese a sus raíces. Cabe recordar que Starmus emigró de Canarias tras organizar tres ediciones en las Islas. El evento se gestó en 2011 y se mantuvo en las Islas hasta 2016. Sin embargo, los desencuentros entre los promotores y las instituciones canarias llevó a Starmus a emigrar al extranjero. Así, desde 2017, Starmus ha celebrado ediciones en Noruega, Suiza, Armenia y Eslovaquia. En 2025 organizó un pequeño evento en Estados Unidos y el último en La Palma.