Tiempo de la Aemet para el sábado en Canarias: cielos nublados y temperaturas en descenso
Consulta el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por islas para la jornada del sábado 11 de octubre en el Archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado cielos nubosos en el norte de las islas y en el resto algunos intervalos ocasionales y nubes altas en las islas centrales en horas de la tarde, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y viento moderado del nordeste.
El viento será ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde en las islas centrales; en cumbres, será flojo de componente norte y en las costas suroeste de las islas montañosas habrá brisas.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 o 5 y localmente 6, marejadilla, marejada o fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada. Habrá mar de fondo con olas de 1 a 2 metros.
La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 22 25
LANZAROTE
Nuboso en el norte. En el resto de zonas, intervalos nubosos que tienden a poco nuboso durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 20 26
FUERTEVENTURA
Nuboso en la mitad norte que tiende a poco nuboso durante la primera mitad del día y a intervalos durante la segunda. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 20 25
TENERIFE
Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en el oeste y presencia de nubosidad alta en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el extremo sureste por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 21 26
LA GOMERA
Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubosidad alta durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 23 26
LA PALMA
Nuboso en el norte y este con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 21 24
EL HIERRO
Predominio de intervalos nubosos en la vertiente norte de la isla, en el resto de zonas poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. Brisas en costa suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 16 19
- La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?
- Los alumnos canarios son los más alborotadores de España: la mitad de los docentes se estresa intentando mantener la disciplina en el aula
- La Lotería Nacional toca en Canarias
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria
- El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria