Tiempo de la Aemet para el sábado en Canarias: cielos nublados y temperaturas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado cielos nubosos en el norte de las islas y en el resto algunos intervalos ocasionales y nubes altas en las islas centrales en horas de la tarde, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y viento moderado del nordeste.

El viento será ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde en las islas centrales; en cumbres, será flojo de componente norte y en las costas suroeste de las islas montañosas habrá brisas.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 o 5 y localmente 6, marejadilla, marejada o fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada. Habrá mar de fondo con olas de 1 a 2 metros.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 25

Nuboso en el norte. En el resto de zonas, intervalos nubosos que tienden a poco nuboso durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 20 26

Nuboso en la mitad norte que tiende a poco nuboso durante la primera mitad del día y a intervalos durante la segunda. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 20 25

Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en el oeste y presencia de nubosidad alta en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el extremo sureste por la tarde. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 26

Nuboso en el norte con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubosidad alta durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 26

Nuboso en el norte y este con apertura de grandes claros durante las horas diurnas. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. En cumbres, viento flojo de componente norte. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 21 24

Predominio de intervalos nubosos en la vertiente norte de la isla, en el resto de zonas poco nuboso con algún intervalo ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 19