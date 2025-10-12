La Aemet pronostica nubes y claros para este domingo en Canarias: así estarán las temperaturas en el Día de la Hispanidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos nubosos con claros durante el día en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura, y poco nubosos en el resto del Archipiélago, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste.

El viento será flojo variable en cumbres y habrá brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 5 y localmente 6, marejada aumentando a fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 4 con brisas, marejadilla o mar rizada. Habrá mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en la mitad sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 26

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 25

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 25

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, y con brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 27

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 22 26

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el este. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 25

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, y con brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 20