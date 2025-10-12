El Hospital Insular contará a principios de 2026 con un módulo penitenciario

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria estrenará a principios del próximo año una unidad de Custodia Hospitalaria que estará destinada a los pacientes penitenciarios que precisan ingreso. Según informa el subdirector médico de Proyectos Transversales del complejo, Fernando Fernández, el nuevo espacio estará ubicado en la planta 11 norte y contará con cuatro habitaciones con dos camas cada una, una sala de descanso para los agentes de seguridad que se encargan de la vigilancia y un puesto de control de enfermería.

«Cada vez que un paciente penitenciario acude al hospital tiene que venir custodiado por dos agentes de la policía y, si necesita ingreso, debe permanecer, siempre que sea posible, en una habitación individual. Esto supone dejar libres un gran número de camas, por lo que cuando la nueva área esté habilitada podremos optimizar mejor los recursos», explica el facultativo.

Las obras para acondicionar el espacio comenzaron a finales de mayo y siguen en curso. Ahora bien, a esta iniciativa se suma la creación de una sala de espera para Consultas Externas y pruebas funcionales en la planta baja del hospital, cuyo uso estará dirigido a este grupo de pacientes.

Características

«Tendrá las mismas características que cualquier otra sala de espera. Habrá unos monitores de llamada custodiados por agentes de seguridad y, cuando les toque el turno, los acompañarán a las consultas. Además, desde allí tendrán acceso directo a los vehículos de transporte que van a los centros penitenciarios», detalla Fernández.

De este modo, las personas reclusas solo compartirán espacios con el resto de enfermos en unidades muy específicas como el área de Intensivos, por ejemplo.

Tal y como adelantó hace unos días el periódico Canarias 7, este proyecto ha sido adjudicado por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), y ha sido financiado por el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno de Canarias. «Hay que tener en cuenta que los dos centros penitenciarios que hay en la Isla –Las Palmas I y Las Palmas II– pertenecen a la zona sur, que es a la población a la que atiende el complejo. Por ello, hemos tenido que realizar las obras en este recinto», anota el profesional.

La previsión es que los trabajos concluyan entre enero y febrero de 2026. «Nos gustaría inaugurar estos espacios lo antes posible, ya que contribuirán a mejorar la gestión de las camas y a responder con más eficiencia a la demanda asistencial», comenta el subdirector médico, que además subraya que los beneficios se extenderán a las fuerzas de seguridad, pues les permitirá reducir la movilización de recursos humanos.

Solo en el pasado septiembre ingresaron 14 personas privadas de libertad en el complejo Insular-Materno. La media mensual se sitúa en torno a los 15 ingresos, si bien hay épocas en las que se registran picos como ocurre con el resto de la población, sobre todo cuando aumentan los contagios de infecciones respiratorias agudas como la gripe o el Covid-19.