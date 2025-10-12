María Leticia Martín Quintana: "Nuestra misión es acompañar y cuidar a las personas en los momentos más delicados del final de la vida"

¿Cuál es la misión de Fundación Memora y como se refleja en Gran Canaria?

La Fundación Mémora, desde su creación en diciembre de 2016, tiene como misión acompañar y cuidar a las personas y familias en los momentos más delicados del final de la vida, promoviendo una atención integral, humana y personalizada. Además, trabajamos para fortalecer y apoyar a los profesionales que hacen posible este acompañamiento, impulsando una sociedad más compasiva y consciente de la importancia de los cuidados.

En Gran Canaria, la Fundación Mémora adapta su labor a las necesidades específicas de la comunidad, organizando jornadas científicas, terapias complementarias para personas mayores y actividades que fomentan la sensibilización, la innovación, la formación y la acción social. Nuestro compromiso es estar cerca de las personas, colaborando con entidades locales para generar un impacto positivo y duradero en la sociedad grancanaria.

Con motivo del Día Internacional del Duelo Perinatal, el próximo 15 de octubre, se celebrará una jornada junto al ayuntamiento. ¿En qué consiste y por qué es importante visibilizar este tipo de duelo?

El duelo perinatal, la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o poco después, sigue siendo una realidad invisibilizada. Desde la Fundación Mémora creemos que es fundamental dar voz a estas familias, reconocer su dolor y ofrecer espacios de acompañamiento y comprensión. Visibilizar este duelo contribuye a romper el silencio, validar las emociones y construir una sociedad más empática y solidaria. Muchas familias sienten que no pueden hablar de su pérdida porque no se considera un “duelo real” o se minimiza el dolor, pero un vínculo con un hijo empieza mucho antes del nacimiento, por lo que visibilizar este duelo ayuda a reconocer que esa relación existió.

Conscientes de que el silencio ante la pérdida aumenta el riesgo de depresión, ansiedad o sentimientos de culpa, desde Fundación Mémora organizamos este 15 de octubre la primera jornada sobre duelo perinatal bajo el título “Duelos invisibles: pérdida visible”. A lo largo de la jornada, una docena de expertos impartirán conferencias y mesas redondas para visibilizar este tipo de duelo y abordar cómo acompañar a las personas que transitan este proceso.

A lo largo del año, la Fundación Memora organiza talleres y actividades en hospitales y para diferentes colectivos. ¿Qué tipo de iniciativas se desarrollan y a quiénes van dirigidas principalmente?

La colaboración con hospitales y colectivos profesionales del ámbito sociosanitario es fundamental para la Fundación Mémora. Estas alianzas nos permiten desarrollar iniciativas innovadoras y multidisciplinares, como la jornada científica sobre ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que celebramos este año en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que reúnen a expertos y familias para avanzar en el acompañamiento y los cuidados.

Bajo el título “ELA: El reto de acompañar”, el encuentro reunió a más de 150 expertos del ámbito sanitario y social para reflexionar sobre el acompañamiento tanto a las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa como a sus familias.

Nuestro objetivo es generar conocimiento, sensibilizar y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

A través de las Aulas Mémora, impulsamos terapias complementarias y proyectos intergeneracionales que promueven el bienestar emocional, físico y mental de las personas mayores, fomentando la conexión entre generaciones y el aprendizaje mutuo. Se materializa en sesiones de risoterapia, musicoterapia, píldoras emocionales, foros de debate o arteterapia. Estas iniciativas reflejan nuestro compromiso con una sociedad inclusiva, donde cada persona, independientemente de su edad, se sienta acompañada y valorada.

Llevamos a cabo la labor de la Fundación de la mano de profesionales locales. Algunos de los acuerdos más destacables que tenemos actualmente son con el Colegio de la Psicología de Las Palmas, el Colegio de Enfermería de Las Palmas y el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas.

Uno de los proyectos más consolidados es la colaboración con la Policía Nacional, ¿En qué consiste y qué impacto ha tenido?

Hace ya siete años, en el marco de nuestra línea de actuación en formación y acción social, desde la Fundación Mémora desarrollamos programas formativos dirigidos a profesionales de la Policía Nacional, centrados en la gestión emocional, la comunicación de malas noticias y los primeros auxilios psicológicos. Estas acciones tienen como objetivo dotar a los agentes de herramientas prácticas para afrontar situaciones de alto impacto emocional, tanto en el acompañamiento a víctimas y familias como en el autocuidado profesional. De este modo, contribuimos a mejorar la calidad de la atención en contextos de emergencia y vulnerabilidad, reforzando el compromiso de la Fundación con el bienestar emocional de la sociedad y de quienes la protegen. En reconocimiento a esta colaboración, el año pasado, coincidiendo con el bicentenario de la Policía Nacional, recibimos la Metopa, un distintivo que refuerza el valor de esta alianza.

Hace poco se firmó el acuerdo “Ciudades que Cuidan” con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué aporta esta iniciativa a la ciudad y a los ciudadanos?

“Ciudades que Cuidan” es una iniciativa de la Fundación Mémora que impulsa la transformación social hacia ciudades donde el cuidado de los ciudadanos vertebre las diferentes políticas municipales. La adhesión de Las Palmas de Gran Canaria a este proyecto promueve el envejecimiento activo, la lucha contra la soledad no deseada y la humanización del final de la vida. Aporta un marco conceptual para construir una ciudad más cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de todas las personas

Recientemente se ha reforzado su compromiso con el territorio con la firma de un acuerdo con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. ¿Qué objetivos se persiguen con esta colaboración y cuáles serán las principales líneas de trabajo?

El acuerdo con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias refuerza nuestro compromiso con el territorio, facilitando apoyo psicológico y formación especializada a los profesionales del sector. A través de la Fundación Tutelar Canaria, impulsamos cursos y recursos que contribuyen a mejorar la atención y el acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad. En breve pondremos en marcha cursos para profesionales sobre las temáticas de Voluntades Anticipadas, Bioética y El Cuidado del Cuidador.