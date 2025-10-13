El Dr. Pablo Juárez del Dago Anaya, galardonado con el Premio AJE Canarias a la Innovación 2025

El Dr. Pablo Juárez del Dago Anaya, fundador y director de Urointec, ha sido reconocido con el Premio AJE Canarias a la Innovación 2025, distinción que destaca a los jóvenes empresarios que impulsan la competitividad y el progreso de las Islas a través de la investigación y la creatividad.

El jurado ha valorado la trayectoria de un profesional que ha sabido combinar ciencia, visión empresarial y vocación de servicio, transformando la práctica médica desde Canarias con una mirada internacional. Bajo su liderazgo, Urointec se ha consolidado como una empresa referente en cirugía robótica y tecnología aplicada a la salud, demostrando que la innovación también puede nacer desde Canarias y proyectarse al mundo.

“Innovar no es solo incorporar tecnología; es cambiar la forma de pensar, de colaborar y de crear valor real para las personas. Ese es el latido que dio origen a Urointec”, explica el Dr. Juárez del Dago Anaya, uno de los responsables del grupo de tecnología quirúrgica de la Asociación Europea de Urología (ERUS).

Urointec: innovación desde Canarias con impacto global

Fundada en 2018, Urointec surge como una empresa pionera en tecnología quirúrgica, formación médica avanzada e investigación aplicada en urología. Su objetivo es mejorar los resultados clínicos de los pacientes y, al mismo tiempo, generar conocimiento, empleo cualificado y oportunidades de innovación desde las Islas Canarias.

En apenas unos años, la compañía ha impulsado más de un centenar de procedimientos robóticos de alta precisión, liderado programas internacionales de formación médica y consolidado colaboraciones con expertos de talla mundial. En Canarias, este impulso se desarrolla en estrecha colaboración con Hospitales Universitarios San Roque, reforzando un ecosistema local de innovación y transferencia de conocimiento. Su modelo de trabajo, basado en la excelencia técnica, la colaboración y el talento joven, ha situado a Canarias en el mapa europeo de la innovación médica, demostrando que la ciencia puede convertirse en motor de desarrollo económico y social.

Este reconocimiento de AJE Canarias pone en valor la visión del Dr. Juárez del Dago y el papel de Urointec como ejemplo de cómo la unión entre conocimiento, investigación y emprendimiento puede transformar sectores estratégicos y generar impacto real desde las Islas.