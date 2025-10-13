La Noche de las Telecomunicaciones de Canarias 2025 destaca la transformación digital y premia la innovación en el sector TIC

La Noche de las Telecomunicaciones de Canarias 2025 ha vuelto a consolidarse como el principal encuentro anual para los protagonistas del sector TIC en el Archipiélago. Este evento, organizado conjuntamente por la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias (COITC), reunió a empresas, administraciones públicas, instituciones, profesionales y otros agentes dinamizadores de la transformación digital en las islas.

La cita se llevó a cabo el pasado viernes 3 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria y se dividió en dos grandes citas: una Jornada Técnica celebrada en INFECAR durante la mañana y la tradicional cena anual del sector NTC2025 en el Hotel Santa Catalina. Ambas partes sirvieron de espacio para compartir experiencias, analizar retos y profundizar en los avances de la digitalización en Canarias.

Ciudadanía digital, eje central de la edición

El lema de este año, “Ciudadanía Digital: Personas, tecnología y confianza digital”, marcó el debate y la reflexión en torno al papel de la tecnología en la vida de las personas y la importancia de generar entornos digitales seguros y confiables. El acto fue presentado por el decano del COITC y contó con la moderación del Dr. Félix Herrera Priano, coordinador del Grupo Smart Cities y experto de la Universidad de La Laguna.

Destacadas figuras del ámbito tecnológico y jurídico sumaron su voz a la jornada: Ofelia Tejerina Rodríguez, abogada especialista en derecho informático y constitucional; Daniel Morales Gutiérrez, director de Sostenibilidad y Fundaciones de MasOrange; Jacques Bulchand Gidumal, catedrático de Empresa y Turismo Digital en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y Manuel Castellano Trujillo, director general de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la mesa redonda se abordaron temas clave como la gestión ética de datos, el papel de las tecnologías emergentes, la promoción de la confianza digital y el impulso a la capacitación ciudadana para desenvolverse en un mundo cada vez más conectado.

Premios a la excelencia en la transformación digital

Uno de los momentos más esperados de la Noche de las Telecomunicaciones fue la entrega de los Premios NTC 2025. Estos galardones tienen como objetivo visibilizar y reconocer el compromiso y las iniciativas que promueven la innovación, el desarrollo tecnológico y la difusión de las TIC en Canarias.

Premio a la Persona : José Damián Ferrer Quintana , responsable de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias, fue distinguido por su liderazgo en la modernización digital del sector público, impulsando servicios digitales en beneficio de la ciudadanía.

: , responsable de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias, fue distinguido por su liderazgo en la modernización digital del sector público, impulsando servicios digitales en beneficio de la ciudadanía. Premio a la Empresa : El Clúster Canarias Excelencia Tecnológica recibió el reconocimiento por fortalecer el ecosistema TIC en las islas, potenciar la colaboración empresarial y fomentar la competitividad y la innovación en el ámbito tecnológico.

: El recibió el reconocimiento por fortalecer el ecosistema TIC en las islas, potenciar la colaboración empresarial y fomentar la competitividad y la innovación en el ámbito tecnológico. Premio al Emprendimiento e Innovación: Javier Santaolalla Camino fue premiado por su labor como divulgador científico, inspirando a jóvenes a interesarse por las TIC y las telecomunicaciones, generando nuevas vocaciones y posibilidades en este campo.

La tecnología como motor de desarrollo social y económico

A lo largo de la jornada se reiteró la idea de que el avance digital es un pilar fundamental para el futuro de Canarias. Tanto las instituciones presentes como los profesionales coincidieron en la necesidad de seguir apostando por la formación en competencias digitales, el impulso de infraestructuras modernas y la colaboración entre el sector público y privado para que la tecnología siga aportando competitividad, sostenibilidad y cohesión social al territorio.