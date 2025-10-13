La ONG canaria Educanepal recibe el Premio Azul Zero a los Derechos Humanos por su labor con niños vulnerables
El jurado ha valorado la lucha de la organización contra el trabajo infantil y la explotación sexual de menores, así como su enfoque educativo como herramienta de transformación social
La Organización No Gubernamental (ONG) canaria Educanepal (www.educanepal.org) ha sido galardonada con el prestigioso Premio Azul Zero a los Derechos Humanos, en reconocimiento a su compromiso sostenido con la protección de la infancia y la promoción del derecho a la educación en comunidades vulnerables de Nepal.
Este galardón, otorgado anualmente por la plataforma internacional Azul Zero, distingue a entidades y personas que destacan por su defensa activa de los derechos humanos en contextos de exclusión, pobreza o riesgo social.
En esta edición, el jurado ha valorado especialmente la trayectoria de Educanepal en la lucha contra el trabajo infantil y la explotación sexual de menores, así como su enfoque educativo como herramienta de transformación social.
Campañas de sensibilización
Desde su fundación en el año 2002, Educanepal ha facilitado el acceso a la educación a miles de niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad. A través de programas de alfabetización, prevención del tráfico infantil, empoderamiento de mujeres y campañas de sensibilización, la ONG ha contribuido a romper ciclos de pobreza y exclusión.
Y es que el enfoque integral de Educanepal ha sido clave a la hora de lograr un cambio sostenible en comunidades rurales de difícil acceso en Nepal.
Entrega del premio en Lanzarote
“Este premio no es solo un reconocimiento a nuestro trabajo, sino también una voz que amplifica la realidad de muchos niños y niñas que aún ven negados sus derechos básicos. Seguiremos luchando para que la educación sea una puerta abierta hacia un futuro digno para todos”, ha afirmado José Díaz, fundador de Educanepal.
Con este reconocimiento, Educanepal consolida su posición como referente internacional en la defensa de los derechos de la infancia y reafirma su compromiso con un mundo más justo e igualitario. Estos galardones, otorgados por Azul Zero, se entregarán el próximo 14 de noviembre a las 22.00 horas en Los Jameos del Agua (Lanzarote), avanzan desde la ONG.
