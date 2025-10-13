Así están trucando cajeros automáticos en toda España: BaiJavier alerta de la nueva estafa con la que roban tus datos en segundos
La Policía avisa de una oleada de fraudes en los cajeros automáticos mediante el uso de dispositivos que clonan tarjetas y retienen efectivo en cuestión de segundos
Los cajeros automáticos ya no son seguros, porque los delincuentes pueden robar tanto tu dinero como tus datos personales en cuestión de segundos. Estos aprovechan la falta de precaución de muchos usuarios para instalar dispositivos que clonan las tarjetas de crédito. El experto BaiJavier ha revelado el método que utilizan los ladrones para obtener tu información personal sin que te des cuenta.
Estos dispositivos están ocultando teclados numéricos y lectores de tarjeta falsos. Como consecuencia de esto, se produce una clonación en los cajeros automáticos para replicar las tarjetas de crédito al instante. Las personas operen en un cajero automático trucado son las víctimas que sufren este engaño silencioso.
Así es como se modifica un cajero automático
La técnica, conocida skimming, consiste en colocar dispositivos falsos sobre la ranura del cajero para copiar la banda magnética de la tarjeta mientras el cliente la inserta. A veces estos dispositivos van acompañados de cámaras ocultas para capturar el PIN introducido.
Se han detectado casos en los que se bloquea el dispensador de billetes con un objeto imantado para que la caja retenga el efectivo. Cuando el usuario se va creyendo que el cajero falló, los ladrones retiran el dispositivo y se quedan con el dinero atrapado.
Cómo protegerte ante esta estafa
Para evitar estos fraudes, la Policía ha lanzado varias advertencias instando a los usuarios a extremar precauciones:
- Inspecciona el cajero antes de usarlo: busca partes sueltas, componentes fuera de lugar o apariencia pegajosa en la ranura de tarjetas o el teclado.
- Elige cajeros en sitios seguros: dentro de bancos, estaciones de servicio bien vigiladas o entidades con vigilancia.
- Cubre el teclado al introducir tu PIN para evitar que cámaras ocultas lo capturen.
- Evita aceptar ayuda de desconocidos cerca del cajero y no uses máquinas indiscriminadamente.
- Revisa tus movimientos bancarios con frecuencia y activa alertas de transacciones para detectar operaciones sospechosas cuanto antes.
- Si algo parece raro —por ejemplo, el cajero no entrega el billete a pesar de que la operación aparece como realizada— no te alejes: puede tratarse de “la regla” actuando.
La seguridad en el uso de cajeros automáticos es una responsabilidad compartida entre los bancos y los usuarios. Sin embargo, es fundamental que los clientes se mantengan alerta ante cualquier situación sospechosa para prevenir bloqueos en su tarjeta. En caso de que se enfrenten un intento de estafa, es importante denunciarlo de inmediato ante las autoridades.
