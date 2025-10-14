La Aemet avisa del cambio de tiempo esta semana en Canarias: de las temperaturas estables al riesgo de tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su pronóstico para los próximos días en el archipiélago canario, donde se espera una semana marcada por la presencia de nubosidad de distintos tipos, temperaturas estables y la posibilidad de lluvias aisladas en varias islas.

El parte, válido desde el martes 14 hasta el viernes 17 de octubre, señala algunas diferencias entre las islas orientales y occidentales, así como leves matices en la evolución del tiempo.

Martes 14 de octubre: intervalos nubosos y alguna lluvia puntual

El arranque de la semana se caracteriza por la alternancia entre nubes altas y bajas en toda Canarias. En zonas de mayor relieve, especialmente en las islas con más altura, se podría formar nubosidad de evolución diurna, responsable de eventuales precipitaciones débiles y de carácter esporádico.

Las temperaturas se mantienen estables, aunque se prevé un ligero descenso de las temperaturas mínimas en las islas orientales. Los vientos serán en general flojos, predominando la dirección nordeste en la provincia oriental y el este en la occidental, en combinación con el régimen local de brisas. En las cumbres más altas se notará viento moderado, especialmente en la isla de Gran Canaria.

Miércoles 15 de octubre: nubes altas y alguna lluvia aislada

Durante el miércoles se espera una abundante presencia de nubes altas y algunos intervalos de nubes bajas. La nubosidad de evolución ganará protagonismo en las islas montañosas al mediodía, con posibilidad de precipitaciones débiles y puntuales principalmente en zonas interiores y en las vertientes sureste. La probabilidad de lluvia será mayor en La Palma. El ambiente térmico apenas variará respecto al día anterior y seguirán predominando los vientos flojos y las brisas, acompasados a una componente norte en la provincia oriental. El viento en cumbres rotará del suroeste al oeste al final de la jornada.

Jueves 16 de octubre: nubosidad creciente y chubascos en las islas occidentales

Para el jueves la incertidumbre meteorológica es más elevada. Se prevén cielos nubosos con nubes altas y medias, y un aumento progresivo de nubosidad baja en las islas occidentales durante la tarde. Aquí serán posibles lluvias débiles a moderadas, que podrían manifestarse en forma de chubascos e incluso llegar a ser persistentes en las vertientes sur y oeste. En las islas centrales, la probabilidad de lluvias será baja y, de presentarse, serán dispersas y hacia la segunda mitad del día. Las temperaturas tenderán a mantenerse o subir ligeramente, y los vientos serán flojos y de dirección variable.

Viernes 17 de octubre: nubosidad intensa y riesgo de tormentas

El viernes continuará la incertidumbre, con predominio de nubes altas y medias y cielos que pasarán a muy nubosos en la provincia occidental. En estas islas será más probable encontrar precipitaciones moderadas y no se descarta la aparición de chubascos tormentosos ni que las lluvias sean persistentes en zonas del sur y oeste. En la provincia oriental, aunque baja, existe la posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos y los vientos se mantendrán flojos y variables.