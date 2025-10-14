La Aemet prevé menos calor este martes en Canarias y viento flojo
Consulta el pronóstico por islas de la Agencia Estatal de Meteorología para el martes 14 de octubre de 2025
Nubes y claros se alternarán en los cielos de Canarias este martes, cuando el viento será en general flojo y las temperaturas mínimas podrían bajar ligeramente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La máxima alcanzará los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y 25 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 21 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé flojo del este o del nordeste con brisas.
También predominarán los vientos del este o del nordeste en las aguas del Archipiélago, donde su fuerza oscilará entre 3 y 4, pudiendo llegar puntualmente a 5 en determinadas áreas y bajar a 2 en otras, acompañados de marejadilla o marejada, con mar de fondo del norte de 1 metro en varias zonas, aunque tendiendo a disminuir.
La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE
Predominio de intervalos de nubosidad alta, con intervalos de baja durante las horas nocturnas. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 19 27
FUERTEVENTURA
Predominio de intervalos de nubosidad alta, con intervalos de baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 20 25
GRAN CANARIA
En el norte, predominio de los intervalos de nubosidad alta y baja. En el sureste, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado salvo por intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo a moderado del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 21 25
TENERIFE
Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna, especialmente en el norte y sureste, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 21 27
LA GOMERA
Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, especialmente en el norte y sureste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 21 26
LA PALMA
Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 19 25
EL HIERRO
Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 16 17
