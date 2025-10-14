Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet prevé menos calor este martes en Canarias y viento flojo

Consulta el pronóstico por islas de la Agencia Estatal de Meteorología para el martes 14 de octubre de 2025

Pronóstico de la Aemet en Canarias para las 13.00 horas del martes 14 de octubre de 2025

Aemet

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Nubes y claros se alternarán en los cielos de Canarias este martes, cuando el viento será en general flojo y las temperaturas mínimas podrían bajar ligeramente, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y 25 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 21 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé flojo del este o del nordeste con brisas.

También predominarán los vientos del este o del nordeste en las aguas del Archipiélago, donde su fuerza oscilará entre 3 y 4, pudiendo llegar puntualmente a 5 en determinadas áreas y bajar a 2 en otras, acompañados de marejadilla o marejada, con mar de fondo del norte de 1 metro en varias zonas, aunque tendiendo a disminuir.

La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Predominio de intervalos de nubosidad alta, con intervalos de baja durante las horas nocturnas. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 19 27

Los Ancones, cerca de Costa Teguise (Lanzarote)

Los Ancones, cerca de Costa Teguise (Lanzarote)

A. F.

FUERTEVENTURA

Predominio de intervalos de nubosidad alta, con intervalos de baja durante las horas nocturnas. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 20 25

GRAN CANARIA

En el norte, predominio de los intervalos de nubosidad alta y baja. En el sureste, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado salvo por intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo a moderado del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 25

TENERIFE

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna, especialmente en el norte y sureste, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 27

LA GOMERA

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, especialmente en el norte y sureste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 26

LA PALMA

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 25

EL HIERRO

Predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 16 17

