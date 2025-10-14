Prensa Ibérica premia la excelencia gastronómica de los hoteles de Canarias

Los periódicos La Provincia/Diario de Las Palmas y El Día premiaron ayer la excelencia gastronómica de los hoteles de Canarias en una gala en la que el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y la vicepresidenta del grupo de comunicación, Arantza Sarasola, destacaron «el esfuerzo y la pasión» de los profesionales del sector. La primera edición de los Culinary Hotel Awards se celebró en el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Puerto de la Cruz en una ceremonia a la que asistieron más de 400 invitados.

Durante su discurso de bienvenida, Javier Moll y Arantza Sarasola aseguraron que estos premios son una iniciativa «pionera» que «nace con la voluntad de impulsar y reconocer la alta cocina que se sirve en los mejores hoteles de Canarias». De hecho, estos galardones gastronómicos son «el fruto del compromiso de nuestros medios en las Islas [LA PROVINCIA y EL DÍA] con la excelencia gastronómica y con los platos, aromas y sabores que forman parte de la tradición y la cultura canaria, y que ahora los maestros del fogón reinterpretan con mucho talento».

La velada, un tributo a la cocina de vanguardia, contó con Wendy Fuentes y Pedro Machín, presentadores del programa Ponte al Día –una producción de Videre para la Televisión Canaria–, como maestros de ceremonias.

El presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica hablaron de la importancia de la cocina como fenómeno sociológico y de cómo en los últimos años el interés por la gastronomía ha crecido «de forma extraordinaria» en España. «Comer bien se ha instalado en el centro de nuestra vida social y cultural. Los restaurantes se han convertido en un punto de encuentro donde cabe el placer, pero también el conocimiento, la innovación y la creatividad. Cada vez más, la sociedad canaria vive la gastronomía como un espejo de su propia identidad».

Prensa Ibérica

Subrayaron, asimismo, que las Islas han conseguido convertir sus hoteles en «templos del sabor» y ahondaron en el papel «esmerado» y determinante de EL DÍA y La Provincia para hacer llegar a sus lectores «la mejor información culinaria con proyectos como el suplemento Reina el Sabor, que recoge recomendaciones, críticas y entrevistas; el podcast gastronómico semanal, que acaba de arrancar su tercera temporada; o la participación de nuestro periodista gastronómico José Luis Reina en el programa Ponte al Día que produce Videre para la Televisión Canaria».

La ceremonia de los Culinary reunió a una nutrida representación institucional y del mundo de la cocina, la empresa, la educación y la comunicación. Entre ellos, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado; la consejera de Sanidad, Esther Monzón; el consejero de Educación, Poli Suárez; la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; la consejera de Hacienda, Matilde Asián; y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.

Prensa Ibérica

Por parte del Cabildo de Tenerife se trasladaron hasta el encuentro organizado por Prensa Ibérica en Puerto de la Cruz su presidenta y vicepresidente, Rosa Dávila y Lope Afonso, además de varios consejeros insulares. El acto contó también con la presencia del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; su homólogo de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; y el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso. A ellos se sumaron Pedro Alfonso, presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), y Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios –la patronal de la provincia de Las Palmas–.

La primera edición de estos galardones, impulsados desde Prensa Ibérica para reconocer el esfuerzo del sector hotelero canario en favor de la gastronomía, se articuló en torno a 15 categorías: Mejor Cocina Internacional, Mejor Director de Alimentos y Bebidas, Mejor Rooftop, Mejor Chef Ejecutivo, Mejor Desayuno, Mejor Sumiller, Mejor Brunch, Mejor Jefe/a de Sala, Mejor Director/a de Hotel, Mejor Hotel Boutique, Mejor Bar Piscina, Mejor Cocina Sostenible, Mejor Hotel Gastronómico, Mejor Restaurante y Mejor Chef.

Gala de los Culinary Hotel Awards, de Prensa Ibérica / María Pisaca

A estos hay que añadir el Premio Especial a la Mejor Trayectoria, que recayó en el conocido empresario alemán Wolfgang Kiessling. El fundador, propietario y director general de Loro Parque y del Hotel Botánico recibió esta distinción de la mano de la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, como reconocimiento a su labor empresarial y determinante impulso al sector turístico del Archipiélago. «Cada persona de este hotel está encantada de haber recibido este gran premio», dijo durante su discurso de agradecimiento. «Hace horas parecía que iba a llover, pero finalmente no; el clima de Puerto de la Cruz es único en el mundo», añadió.

La entrega de estos galardones contó con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Binter, Satocan, la Universidad Europea de Canarias, Familia Torres, Isaza Café, Agua de Firgas y Toyota. Mientras, Cajamar, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Ayuntamiento de Adeje y el Grupo Menceyes fueron colaboradores y brindaron su respaldo a esta primera edición de los Culinary Awards.

La música y las artes escénicas tuvieron su momento de protagonismo durante la gala en el Hotel Botánico. También hubo espacio para el humor con el recuerdo de la estancia del celebérrimo Michael Jackson en este establecimiento.

Los recién estrenados premios Culinary reconocieron las múltiples facetas gastronómicas que los clientes y visitantes de los hoteles de Canarias pueden disfrutar: desde un buen desayuno al borde de una impresionante piscina hasta las más sofisticadas propuestas. «Hoy celebramos mucho más que una entrega de premios», explicaron Javier Moll y Arantza Sarasola. «Reconocemos el trabajo de chefs, cocineros, pinches, sumilleres y reposteros, y nos alegramos de que Canarias sea ya, sin duda, un destino gastronómico de primera división».