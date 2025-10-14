Ryanair anuncia un gran cambio para todos sus pasajeros a partir de 12 de noviembre: cambiará por completo las normas de las tarjetas de embarque

Ryanair ha anunciado nuevas medidas que afectarán a los pasajeros que viajen en sus aviones, ya sea para comenzar unas vacaciones o por motivos laborales. A partir del 12 de noviembre de este año, la aerolínea implementará un cambio significativo con el objetivo de reducir su impacto ambiental y avanzar hacia una mayor sostenibilidad. Aunque pueda parecer un gran cambio, en realidad no lo es, ya que este proceso ya se realizaba de forma digital, pero desde que entre en vigor la medida, los pasajeros dejarán de recibir tarjetas de embarque en formato papel como se venía haciendo en algunos casos.

La aerolínea de bajo coste busca transformar su sistema actual en uno completamente digital, exigiendo a todos los pasajeros el uso exclusivo de la tarjeta de embarque Digital Boarding Pass (DBP), disponible en su aplicación móvil. Según Ryanair, esta medida forma parte de su estrategia para modernizar el proceso de embarque y optimizar costes.

Los pasajeros de ryanair llevarán todo lo necesario en su teléfono móvil / Ferran Nadeu / EPC

A partir del miércoles 12 de noviembre, todos los clientes que realicen el check-in online, ya sea desde la web o mediante la app oficial, recibirán automáticamente su tarjeta de embarque digital en la aplicación de la aerolínea, como hasta ahora. Sin embargo, el formato en papel dejará de estar disponible, salvo en casos excepcionales previstos por la política de la compañía.

Ryanair da un paso hacia la efectividad y la sostenibilidad

Los motivos de este cambio son múltiples. Por un lado, el sistema digital reduce los costes de operación en los aeropuertos, lo que permitiría mantener tarifas más bajas para los usuarios. Además, el nuevo sistema facilitará un servicio más ágil durante el día del vuelo, mejorará la gestión de incidencias en caso de cancelaciones o retrasos, y reducirá significativamente el impacto ambiental.

Ryanair estima que el fin del pase en papel permitirá eliminar unas 300 toneladas de residuos al año, un paso importante hacia sus compromisos de sostenibilidad. La aerolínea ha subrayado que este cambio también simplificará el proceso de embarque, haciéndolo "más rápido, fácil y sin estrés, con cero papel".

Así funcionará el nuevo sistema

A partir de noviembre de 2025, el proceso será completamente digital. Los pasajeros deberán realizar el check-in online antes de llegar al aeropuerto. Una vez completado, la tarjeta de embarque digital aparecerá automáticamente en la aplicación de Ryanair, lista para ser presentada en los controles de seguridad y en la puerta de embarque.

La compañía asegura que los usuarios seguirán recibiendo recordatorios por correo electrónico 48 y 24 horas antes de la salida del vuelo para completar el registro. Sin embargo, quienes ignoren estas notificaciones y lleguen al aeropuerto sin haber hecho el check-in online deberán abonar la tasa de facturación en el aeropuerto, que actualmente asciende a 55 euros por pasajero en la mayoría de destinos europeos.

La tarjeta de embarque se seguirá imprimiendo en estos casos

Ryanair también ha detallado cómo se gestionarán situaciones excepcionales:

Si un pasajero pierde su smartphone o tablet o si el dispositivo se queda sin batería, se le proporcionará gratuitamente una tarjeta de embarque en el aeropuerto , siempre que haya realizado el check-in online. Esta medida se aplica tanto antes como después de los controles de seguridad, donde el personal asistirá en la puerta de embarque si fuese necesario.

o si el dispositivo se queda sin batería, se le , siempre que haya realizado el check-in online. Esta medida se aplica tanto antes como después de los controles de seguridad, donde el personal asistirá en la puerta de embarque si fuese necesario. Los pasajeros que no tengan smartphone o tablet recibirán igualmente su pase en el aeropuerto y las tasas por reimpresión de tarjetas desaparecen si se ha completado el check-in online.

si se ha completado el check-in online. La aerolínea asegura que la aplicación funciona offline en caso de mala conexión y cumple con estándares de accesibilidad , ofreciendo asistencia especial a quienes la necesiten.

en caso de mala conexión y cumple con , ofreciendo asistencia especial a quienes la necesiten. En vuelos desde Marruecos, los pasajeros deberán presentar su DBP para recoger la tarjeta impresa en el aeropuerto, porque en algunos aeropuertos del país no se acepta este sistema.

Más allá de estas excepciones, el sistema será completamente digital.

Esta no es la primera vez que Ryanair genera debate con sus políticas de viajes, porque la aerolínea irlandesa ha sido criticada en múltiples ocasiones por su estricta política de equipaje, sus tasas por impresión de tarjetas en el aeropuerto y su dura normativa sobre embarque prioritario. A pesar de ello, su modelo de bajo coste y su presencia en más de 230 destinos europeos la mantienen como una de las compañías más rentables y utilizadas del continente.

La nueva medida, que marca el fin definitivo de la tarjeta de embarque en papel, refuerza la apuesta de Ryanair por la digitalización total de sus servicios, y a pesar de las críticas, puede ser un movimiento que llegará a convertirse en el estándar de toda la industria aérea europea.