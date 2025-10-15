La Aemet prevé lluvias este miércoles en varias islas de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles en Canarias nubes altas en general y nubosidad de evolución con alguna lluvia ocasional poco probable en las islas montañosas, temperaturas con pocos cambios y viento flojo con predominio del régimen de brisas.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento variable de fuerza 1 a 3, rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.

La predicción del tiempo para el miércoles, por islas, es la siguiente:

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución en zonas de interior, con alguna lluvia ocasional poco probable. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 / 25

Nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 18 / 26

Nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 18 / 25

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución con alguna lluvia ocasional, especialmente en la vertiente sudeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas. En cumbres, viento moderado del suroeste girando a oeste al final de la jornada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 / 26

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución con alguna lluvia ocasional, especialmente en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de la Gomera 21 / 26

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución con alguna lluvia ocasional, especialmente en la vertiente este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas. En cumbres, viento moderado del suroeste girando a oeste al final de la jornada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 / 24

Nubes altas en general, predominando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución en zonas de interior, con alguna lluvia ocasional poco probable. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 16 / 23