Cuatro de cada diez universitarios en Canarias reciben beca: un estudio radiografía a los becados en el país

El sistema de becas universitarias en España es uno de los pilares clave para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Sin embargo, su impacto real en la trayectoria académica del alumnado sigue generando interrogantes.

Un estudio reciente del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) aporta luz sobre esta cuestión, destacando las diferencias entre estudiantes becados y no becados, y revelando datos preocupantes sobre abandono y pérdida de becas en los primeros cursos.

Canarias, entre las regiones con mayor proporción de estudiantes becados

Según el informe titulado ¿Quiénes son los beneficiarios de las becas y cómo avanzan a lo largo del periplo universitario?, un 40% del alumnado universitario en Canarias recibe algún tipo de beca pública, situando al Archipiélago entre las comunidades autónomas con mayor cobertura de estas ayudas, junto con Extremadura.

Este alto porcentaje responde, en gran medida, a los niveles de renta más bajos de las familias canarias, uno de los criterios clave en la adjudicación de becas. Por el contrario, en regiones como Navarra o Cataluña, menos del 20 % del alumnado es beneficiario.

Selectividad, PAEG, exámenes, universitarios, universidad. / EUROPA PRESS / Europa Press

Perfil del alumnado becado: más mujeres, menos recursos y carreras menos exigentes

El estudio, basado en microdatos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), traza un perfil sociodemográfico del alumnado con beca en España. Entre los rasgos más comunes destacan:

Procedencia de familias con bajo nivel educativo .

. Mayor proporción de mujeres , lo que se vincula al mayor abandono educativo temprano entre los hombres.

, lo que se vincula al mayor abandono educativo temprano entre los hombres. Elección de titulaciones del ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas, con menor presencia en estudios considerados de alta exigencia como Ingenierías o Arquitectura.

Solo el 28 % del alumnado con beca accede a titulaciones de mayor dificultad académica, frente al 40 % de los no becarios, lo que sugiere que el rendimiento previo y la elección de carrera están fuertemente condicionados por el entorno socioeconómico.

Primer curso: la gran criba de las becas

Uno de los datos más significativos del informe es la elevada pérdida de becas tras el primer año de universidad en España. Aunque en primero hay un alto número de estudiantes con beca y notas de acceso más bajas, en los cursos siguientes esta proporción disminuye notablemente.

El 42 % del alumnado con peor nota de acceso tiene beca en primero, pero este porcentaje baja al 27 % en cursos posteriores .

de acceso tiene beca en primero, pero este porcentaje baja al . La causa principal es no cumplir con los requisitos académicos mínimos exigidos para mantener la beca, que varían según el área de estudio: desde superar el 65 % de créditos en Ciencias hasta el 90 % en Ciencias Sociales.

Entre los becarios con menor nota de acceso:

El 19,4 % abandona los estudios en primero.

los estudios en primero. Un 61 % pierde la beca, y en titulaciones como Ingeniería y Arquitectura este porcentaje sube al 80 %.

Estas cifras ponen de manifiesto una alta vulnerabilidad en el inicio del recorrido universitario, precisamente en los perfiles que más apoyo necesitan para continuar.

¿La beca mejora el rendimiento o sólo lo acompaña?

Aunque los estudiantes con beca muestran, en cifras globales, menor abandono, mayor número de créditos aprobados y una tasa de graduación más alta, el estudio concluye que la mayor parte de estas diferencias se explican por factores previos, como el perfil sociodemográfico, la nota de acceso y la elección de carrera.

Una vez ajustados estos factores mediante análisis estadísticos:

La diferencia en la tasa de abandono entre becarios y no becarios se reduce en un 99% .

entre becarios y no becarios se reduce en . La ventaja en la graduación a tiempo baja, aunque se mantiene un 30,7% superior .

baja, aunque se mantiene un . La nota media final de los becarios es apenas un 2% más alta.

Esto indica que los buenos resultados del alumnado becado no se deben necesariamente al efecto directo de recibir la ayuda, sino a una recomposición del grupo: quienes mantienen la beca suelen ser estudiantes de mayor rendimiento previo.

Estudiantes universitarios, en un campus de Barcelona. / Zowy Voeten

¿Qué retos plantea el sistema de becas?

El estudio de EsadeEcPol señala la necesidad de avanzar hacia un análisis causal para entender mejor el impacto de las becas en el rendimiento académico. Aunque la ayuda económica es esencial para el acceso a la universidad, su diseño actual no logra frenar del todo el abandono entre el alumnado más vulnerable, especialmente en el primer curso, donde el fracaso académico es más frecuente.

Además, plantea interrogantes sobre la equidad del sistema, ya que los requisitos académicos para mantener la beca pueden suponer una barrera adicional para estudiantes con más dificultades de partida, reproduciendo desigualdades que las becas pretenden corregir.