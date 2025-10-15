Ocho profesionales del SCS, reconocidos en los Premios Fundación MAPFRE Canarias 2025

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, participó esta mañana en el acto de entrega de los Premios Fundación MAPFRE Canarias. Unos galardones que reconocen la labor de los médicos internos residentes de las islas y que coinciden con la entrega de las Becas de Investigación Médica.

En total, ocho profesionales de los hospitales docentes de Canarias y de Medicina Familiar y Comunitaria de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife fueron premiados en este acto celebrado en la sede institucional de la Fundación MAPFRE, en la capital grancanaria.

Asimismo, cuatro proyectos sanitarios desarrollados por especialistas de las islas fueron dotados con las becas que la Fundación otorga para impulsar las iniciativas destacadas en salud.

Adasat Goya, que estuvo acompañado en el evento por el presidente de la Fundación MAPFRE Canarias, Ignacio Baeza, aprovechó su discurso para felicitar al personal del Servicio Canario de la Salud premiado, así como para agradecer a MAPFRE Canarias el esfuerzo que hace para reconocer la actividad clínica e investigadora de los sanitarios del archipiélago.

"Estos galardones son un impulso para especialistas que están comenzando a desarrollar su labor profesional en las islas y, sin duda, resaltar el buen hacer del personal del SCS redunda en la sanidad pública de Canarias", destacó el director.

Goya también hizo hincapié en la colaboración entre entidades para promover la investigación sanitaria, resaltando que los avances e innovaciones en el ámbito sanitario solo son posibles con el respaldo de organismos concienciados con el desarrollo científico.

Premios a los MIR más destacados

En esta edición, los Premios a los MIR más destacados en los hospitales docentes de Canarias y de Medicina de Familia y Comunitaria de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han galardonado a Luis Felipe Godoy Villalón, Alba Domínguez Domínguez y Júlia Mercader Salvans, especialistas en Dermatología y Oncología Radioterápica.

También fueron reconocidos Raquel Clemente Graffigna y Ángel Camarasa Pérez, especialistas en Urología y Cirugía General, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En Medicina Familiar y Comunitaria, han sido galardonados Jennifer María Pérez Rivero, Francisco Sánchez Cabrera y Melania Esther Alonso Curbelo, por su compromiso con la atención primaria y la promoción de hábitos saludables.

Becas de Investigación Médica 2025

Las cuatro becas de investigación médica 2025, dotadas con una bolsa anual de 80.000 euros, se concedieron a estudios desarrollados en hospitales universitarios de ambas islas capitalinas.

En Tenerife, fueron premiados:

“Análisis integral sobre el papel de la zonulina en el glioblastoma”, de Julio Manuel Plata Bello , del servicio de Neurocirugía del CHUC .

, del servicio de . “Evaluación del FGF23 en la nefropatía diabética”, de Carolina Hernández Carballo y Javier Donate Correa, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En Gran Canaria, se reconocieron: