La startup Benty despega con el primer marketplace de experiencias deportivas en Canarias

Por primera vez, un marketplace centralizado permite a los usuarios comprar productos deportivos de marcas locales, descubrir y reservar experiencias deportivas ofrecidas por proveedores de las islas, y acceder a un calendario integral de eventos deportivos.

El propósito de Benty es claro: digitalizar el sector deportivo regional, fomentar alianzas entre actores clave y mejorar el acceso al deporte, tanto para la comunidad canaria como para quienes visitan las islas.

La startup, fundada por la emprendedora Marlene Merle, ha iniciado su actividad con una fase piloto en Lanzarote, con un plan claramente definido hacia la expansión en todas las islas.

"Benty nace para sumar: sumar experiencias, comunidad, movimiento y oportunidades para los negocios deportivos de nuestras islas. Queremos que más personas vivan planes épicos y se conecten con lo mejor del deporte canario. Esto es solo el comienzo de una aventura con visión, compromiso y muchas ganas de crecer.", afirma Marlene Merle, CEO de Benty.

Benty.es se posiciona como el primer marketplace de experiencias deportivas en Canarias, con un enfoque firme en el impacto socioeconómico regional: promueve el consumo local, respalda a pequeños proveedores, impulsa hábitos de vida activos y saludables, y dinamiza el tejido empresarial vinculado al deporte.

La startup dispone de un amplio programa de partners y anima a los proveedores de experiencias deportivas — tanto de Lanzarote como del resto de las Islas Canarias — a ponerse en contacto con Benty si desean formar parte de esta nueva y potente red corporativa.

El lanzamiento de la plataforma viene acompañado de una campaña de comunicación integral, que incluye un spot protagonizado por el influencer tinerfeño Alfonso Muñoz, rodado íntegramente en Lanzarote y difundido en redes sociales y medios digitales.

Una plataforma para todos – con foco en una vida activa y saludable

Benty ofrece:

Un marketplace digital con productos y servicios deportivos

Un calendario integral de eventos deportivos

Historias inspiradoras de profesionales locales en un pódcast propio

Contenidos educativos sobre salud y deporte, con especial atención a familias

Con esta iniciativa, Benty aspira a convertirse en un puente entre empresas, administraciones, ciudadanía y turismo, haciendo del deporte en Canarias una experiencia más accesible, conectada e innovadora.